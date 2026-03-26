Ngày 26/3, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Sàn chậu và khoa Điều trị trong ngày. Đây là trung tâm đầu tiên ở TPHCM trong lĩnh vực sàn chậu.

Mô hình chăm sóc toàn diện, nhân văn cho phụ nữ Việt Nam

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, rối loạn sàn chậu (bao gồm tiểu không kiểm soát, sa tạng chậu, rối loạn chức năng tình dục...) là những vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống của phụ nữ, đặc biệt sau sinh và trong giai đoạn quanh mãn kinh.

Điều đáng nói, đây là nhóm bệnh lý phổ biến nhưng ít được chia sẻ. Nhiều người bệnh thường âm thầm chịu đựng, trì hoãn điều trị, chỉ đến khi tình trạng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý mới chịu vào viện cầu cứu.

Chính vì vậy, việc ra đời một trung tâm chuyên sâu, tiếp cận toàn diện và thân thiện là điều hết sức cần thiết.

Trung tâm Sàn chậu, Bệnh viện Hùng Vương vừa đi vào hoạt động (Ảnh: BV).

Trung tâm Sàn chậu tại Bệnh viện Hùng Vương được đầu tư đồng bộ với các phương tiện chẩn đoán hiện đại, như siêu âm sàn chậu chuyên sâu, MRI đánh giá cấu trúc và chức năng sàn chậu, các phương pháp đo chức năng niệu động học…

Bên cạnh phẫu thuật can thiệp xâm lấn thường quy, trung tâm này hướng đến các phương pháp điều trị không xâm lấn và ít xâm lấn, bao gồm: kích thích điện; laser điều trị tái cấu trúc mô; các chương trình phục hồi chức năng sàn chậu cá thể hóa.

Không chỉ điều trị, trung tâm còn đóng vai trò dự phòng - can thiệp sớm, giúp phụ nữ phục hồi sau sinh tốt hơn, giảm nguy cơ sa tạng chậu, nâng cao chất lượng sống và sức khỏe tình dục; chăm sóc sức khỏe phụ nữ quanh tuổi mãn kinh có chất lượng cuộc sống tốt hơn, để chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

“Việc thành lập hai đơn vị chuyên môn trên mang tính chiến lược, hướng đến một mô hình chăm sóc toàn diện, hiện đại và nhân văn hơn cho phụ nữ Việt Nam”, bà Diễm Tuyết nói.

Trung tâm Sàn chậu ngoài điều trị còn dự phòng - can thiệp sớm, giúp phụ nữ phục hồi sau sinh tốt hơn (Ảnh: BV).

4 nội dung trọng tâm cần thực hiện

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trong định hướng phát triển, ngành y tế địa phương kiên trì xây dựng hệ thống y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, nhằm tổ chức lại mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế theo hướng khoa học hơn, hợp lý hơn và hiệu quả hơn.

Trong chiến lược đó, việc Bệnh viện Hùng Vương đưa vào hoạt động Trung tâm Sàn chậu và khoa Điều trị trong ngày là một bước đi rất đúng hướng; là cách tiếp cận rất tiến bộ, nhân văn, đúng với tinh thần chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Trung tâm Sàn chậu tại Bệnh viện Hùng Vương hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ (Ảnh: BV).

Để Trung tâm Sàn chậu và khoa Điều trị trong ngày phát huy hiệu quả cao nhất, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện Hùng Vương tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc theo các tiêu chuẩn tiên tiến, từng bước hướng đến mô hình trung tâm xuất sắc.

Thứ hai, phát huy vai trò bệnh viện đầu ngành, đẩy mạnh đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong mạng lưới, góp phần nâng cao năng lực chung của toàn hệ thống sản phụ khoa thành phố.

Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản lý, theo dõi và chăm sóc người bệnh hiện đại, liên tục, thuận tiện và minh bạch hơn.

Thứ tư, đẩy mạnh truyền thông - giáo dục sức khỏe cộng đồng để phụ nữ hiểu đúng hơn về các rối loạn sàn chậu, chủ động đi khám sớm, điều trị sớm, chăm sóc sớm. Qua đó, giúp thay đổi nhận thức xã hội về một vấn đề sức khỏe rất quan trọng nhưng còn chưa được quan tâm đúng mức.