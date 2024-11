Ra mắt sữa công thức pha sẵn Aptamil UHT dinh dưỡng đột phá mới

Công ty Bắc Nam thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Danone

Sự kiện ra mắt sản phẩm sữa công thức pha sẵn Aptamil UHT giữa Công ty Bắc Nam và Tập đoàn Danone Specialized Nutrition diễn ra vào ngày 2/11 tại khách sạn Sheraton 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Bắc Nam đóng vai trò trở thành cầu nối mở đường cho những dự định của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới khi muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Do đó, Bắc Nam ngày càng khẳng định vị thế lớn mạnh trong lòng khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Chung khát vọng hướng tới ươm mầm một thế hệ trẻ em tương lai khỏe mạnh, Bắc Nam tiếp tục bắt tay cùng Tập đoàn Danone Specialized Nutrition, thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược bền chặt giữa hai bên trước các đại lý phân phối, nhà bán hàng. Đồng thời Công ty Bắc Nam khai thác các điểm mạnh, từ đó đạt được thành công trong giai đoạn đưa sản phẩm mới đến với người tiêu dùng Việt.

Các đại diện Công ty Bắc Nam cùng đại diện Tập đoàn Danone Thái Lan và Việt Nam (ở giữa) (Ảnh: Công ty Bắc Nam).

Đây không chỉ đơn thuần là thỏa thuận hợp tác chiến lược mà còn là lời khẳng định về chất lượng sản phẩm của Bắc Nam với các đối tác, khách hàng của mình. Bởi vì, từ sau lễ ra mắt, Bắc Nam sẽ trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối dòng sữa công thức pha sẵn Aptamil UHT gồm Aptamil KID và Aptamil Super Gold Kid.

Chia sẻ về việc hợp tác lần này, đại diện phía Bắc Nam, bà Nguyễn Thị Phượng (đồng sáng lập Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam), khẳng định: "Với định hướng rất rõ ràng trong việc hướng tới những sản phẩm nhập khẩu, phân phối chính thức, Công ty Bắc Nam hy vọng được đồng hành cùng mọi gia đình Việt trong công cuộc mang đến nguồn dưỡng chất tốt nhất cho trẻ cũng như mong muốn đưa thương hiệu Aptamil UHT đến gần hơn với người tiêu dùng".

Tại sự kiện, Bắc Nam và Tập đoàn Danone giới thiệu TVC (phim ngắn) quảng cáo mới về sữa Aptamil Kid và Aptamil Super Gold Kid. Từng khung hình hiện lên, khép lại bằng thông điệp "Công thức phát triển cho thể chất, não bộ và hệ miễn dịch", mang đến cho khách những hiểu biết rõ ràng hơn về các ưu điểm của 2 dòng sản phẩm mới của Aptamil UHT.

Bắc Nam và Danone trao giấy chứng nhận phân phối chính hãng bộ đôi sữa công thức pha sẵn Aptamil UHT (Aptamil KID và Aptamil Super Gold Kid) cho Vườn Của Bé và các đại lý khác (Ảnh: Công ty Bắc Nam).

Theo đại diện Danone, Aptamil UHT được kế thừa những tinh hoa từ thương hiệu sữa công thức Aptamil Profutura. Sản phẩm được làm từ 51% sữa bò tươi nguyên chất, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như DHA, Omega 369, vitamin B12, GOS/lcFOS và canxi,.... tạo nên công thức để nuôi dưỡng sự phát triển của bé. Với hương vị thanh nhẹ, Aptamil UHT chinh phục vị giác bé và tiện lợi cho mẹ.

Tri ân đồng hành, nâng cao kết nối

Lễ ra mắt sữa công thức pha sẵn Aptamil UHT cũng là dịp để Bắc Nam tri ân các đại lý đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ và nỗ lực không ngừng của hệ thống đại lý, Bắc Nam đã đạt được những thành công, khẳng định vị thế đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối ngành hàng mẹ và bé.

Cũng trong sự kiện, Bắc Nam đã trao tặng chứng nhận Đại lý ủy quyền bày bán các sản phẩm Aptamil UHT tại thị trường Việt Nam như Concung, Vườn Của Bé, Ếch Cốm,... Tấm bằng chứng nhận này là minh chứng cho mối quan hệ khăng khít giữa Bắc Nam và các đối tác.

Điểm nhấn của lễ ra mắt là thời gian giao lưu với các đại diện nhãn hàng. Các khách mời được lắng nghe chia sẻ về dinh dưỡng từ Phó giáo sư giáo sư, Tiến sĩ sĩ, Bác sĩ Lê Bạch Mai - Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia về về mối liên hệ đến 2 dòng sản phẩm mới.

Bên cạnh đó là tiết mục trình diễn âm nhạc chủ đề mang tên "Aptamil is Everything "do ca sĩ Dương Thuận thể hiện đã nói lên khát vọng của thương hiệu trên hành trình vươn lên, tỏa sáng như ngôi sao trong ngành sữa toàn cầu.

Ca sĩ Dương Thuận trình diễn bản nhạc chủ đề "Aptamil is Everthing" tại sự kiện (Ảnh: Công ty Bắc Nam).

Sau buổi lễ, Công ty Bắc Nam và Tập đoàn Danone Specialized Nutrition cam kết sẽ có những kế hoạch mới trong việc bảo vệ thương hiệu Aptamil UHT tại Việt Nam, nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh thịnh vượng và bền vững cho các đối tác và khách hàng. Sự thành công của chương trình cũng đồng thời đánh dấu nhiều cơ hội hợp tác phát triển giao thương tương lai.

Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam

Địa chỉ: Số 12, đường 2, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội.

Hotline: 091.102.1717

Email: Sales@quoctebacnam.vn

Website: https://quoctebacnam.vn