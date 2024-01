Ra mắt sản phẩm Bac Zero hỗ trợ bảo vệ gan với công nghệ mới

Vừa qua tại Hà Nội, Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Thành Công (TC Pharma) và Công ty TNHH DA&T đã công bố ra mắt sản phẩm thế hệ mới trong việc hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ hạn chế tác hại của rượu bia với gan, thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Các khách mời tại sự kiện ra mắt sản phẩm (Ảnh: TC Pharma).

Sản phẩm là sự kết hợp của bài thuốc giải rượu truyền thống và công nghệ ủ lên men đột phá, tăng cường chất xúc tác giúp cơ thể hấp thụ tốt và quá trình xử lý tác hại của rượu được diễn ra nhanh chóng.

Bac Zero là viên ngậm hỗ trợ giải độc gan và hạn chế tác hại của rượu (Ảnh: TC Pharma).

Theo đó, một số sản phẩm giải rượu hiện có trên thị trường chủ yếu cung cấp vitamin nhóm B và Taurin, là những chất giúp thúc đẩy sự tỉnh táo của cơ thể thay vì giải độc cho gan. Một số loại khác lại thúc đẩy quá trình đào thải gan với cường độ cao nhằm mục đích giải rượu trong cơ thể. Những sản phẩm như vậy thường được các nhà sản xuất khuyến cáo không nên sử dụng thường xuyên và liên tục.

Khắc phục nhược điểm này, nhóm nghiên cứu của TC Pharma đã tạo ra sản phẩm viên ngậm hỗ trợ giải độc gan và hỗ trợ hạn chế tác hại của rượu Bac Zero. Cơ chế hoạt động của viên ngậm là dùng công nghệ ủ lên men mới, kết hợp với nguyên liệu tự nhiên, nhằm tăng cường chất xúc tác, hỗ trợ hoạt động thải độc của gan kết hợp bổ sung vitamin, khoáng chất giúp bảo vệ gan tối ưu hơn.

Người dùng có thể sử dụng Bac Zero như một thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất hàng ngày thay vì chỉ sử dụng với mục tiêu hạn chế các tác hại của rượu bia đơn thuần.

Bac Zero có thể được sử dụng như một thực phẩm chức năng hàng ngày, sẽ hỗ trợ bảo vệ và cải thiện sức khỏe (Ảnh: TC Pharma).

Được thành lập từ năm 1993, TC Pharma là đơn vị đã có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm. TC Pharma đã cho ra đời hơn 1.000 sản phẩm thuộc 4 lĩnh vực: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm sạch, mỹ phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe, và găng tay y tế.

Sản phẩm Bac Zero được TC Pharma sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH DA&T hứa hẹn sẽ thu hút người dùng trên thị trường thực phẩm chức năng hỗ trợ bảo vệ gan sắp tới.

Tại buổi lễ công bố ra mắt sản phẩm Bac Zero, ban tổ chức đã tiến hành thử nghiệm trực quan cho khách mời trải nghiệm sự ưu việt của Bac Zero, đồng thời trả lời một vài câu hỏi liên quan tới sản phẩm.

Ban tổ chức đã tiến hành thử nghiệm trực quan cho khách mời trải nghiệm sự ưu việt của Bac Zero (Ảnh: TC Pharma).

Khả năng trung hòa nồng độ cồn của Bac Zero liệu có ảnh hưởng tới hương vị đồ uống khi sử dụng hay không? Đại diện TC Pharma cho biết Bac Zero được sử dụng dễ dàng dưới dạng viên ngậm trước hoặc sau khi dùng đồ uống có cồn tùy ý. Do đó sản phẩm không ảnh hưởng tới trải nghiệm về đồ uống của người dùng.

Nhiều khách mời quan tâm về cơ chế bảo vệ gan của Enzyme ADH và ALDH (Ảnh: TC Pharma).

Một số khách mời tỏ ra quan tâm về cơ chế bảo vệ gan của Enzyme ADH và ALDH. TC Pharma cho biết Enzyme ADH và ALDH là chất xúc tác chính tăng tốc độ các phản ứng hóa sinh trong cơ thể. Nếu cơ thể có đầy đủ hai Enzyme này thì cồn hay rượu sẽ được phân hủy nhanh chóng.

Ngoài ra, TC Pharma cũng khuyến khích người dùng có thể sử dụng Bac Zero như một thực phẩm chức năng hàng ngày, sẽ hỗ trợ bảo vệ và cải thiện sức khỏe. Đây cũng được coi là tính năng ưu việt giúp sản phẩm có thể bứt phá trên thị trường trong thời gian tới đây.

Sản phẩm Bac Zero được TC Pharma sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH DA&T (Ảnh: TC Pharma).

Bac Zero có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2366/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 4/12/2023. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.