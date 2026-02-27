Phó Chủ tịch Quốc hội: Máy bay không người lái giao thuốc là đột phá

Tại lễ thăm, chúc mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026) và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ sự ấn tượng khi trực tiếp chứng kiến mô hình thí điểm sử dụng máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển máu, mẫu bệnh phẩm và thuốc.

“Sử dụng UAV giao thuốc, bệnh phẩm không chỉ là thành công khi ứng dụng công nghệ mà còn là bước đột phá sáng tạo trong chuyển đổi số y tế”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chuyến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (Ảnh: Thương Huyền).

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, mô hình sử dụng UAV để vận chuyển mẫu xét nghiệm, thuốc cấp cứu giữa bệnh viện và trạm y tế nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao tính chủ động trong chuyên môn.

Trong bối cảnh đô thị đông đúc, giao thông phức tạp, việc rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu xét nghiệm có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng điều trị. Mỗi phút được rút ngắn có thể tạo ra khác biệt trong chẩn đoán, đặc biệt với các tình huống cấp cứu hoặc bệnh lý cần xử trí khẩn cấp.

Khi sử dụng UAV, thời gian vận chuyển thuốc, bệnh phẩm, vật tư y tế chỉ khoảng 5-10 phút, không phụ thuộc giao thông và có thể hoạt động ổn định trong bán kính 15-20km (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh UAV, bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, từng bước chuẩn hóa quy trình dữ liệu, thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình “bệnh viện thông minh”, tích hợp điều trị - đào tạo - nghiên cứu khoa học trong một hệ sinh thái đồng bộ.

"Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động chuyên môn. Chúng tôi kỳ vọng các mô hình chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở", ông cho biết.

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, việc triển khai UAV trong vận chuyển y tế là bước tiến trong tối ưu hóa logistics y tế, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển hệ sinh thái y tế thông minh (Ảnh: Thương Huyền).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của tập thể Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong suốt thời gian qua, thể hiện kỳ vọng bệnh viện tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được; đồng thời từng bước xây dựng, hoàn thiện các trung tâm chuyên sâu chiến lược như Huyết học - Tế bào gốc, Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để hình thành hệ sinh thái kỹ thuật cao...

"Thầy thuốc không chỉ điều trị bằng kỹ thuật, mà còn bằng lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trách nhiệm trước sinh mệnh con người. Niềm tin của nhân dân là tài sản quý giá nhất của một bệnh viện, không có công nghệ nào có thể thay thế được sự tận tâm của người thầy thuốc", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Năm 2025, bệnh viện đã thực hiện thành công 30 ca ghép thận. Đây là kỹ thuật chuyên sâu đòi hỏi nhân lực, trang thiết bị và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục triển khai ghép giác mạc, can thiệp mạch não và nhiều kỹ thuật cao khác, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương.

Với quy mô 45 khoa, phòng và hơn 1.000 cán bộ, bệnh viện đã thực hiện gần 468.000 lượt khám bệnh và hơn 12.600 ca phẫu thuật. Con số này phản ánh áp lực công việc lớn, cho thấy năng lực tiếp nhận, điều trị của bệnh viện tuyến thành phố ở phía Đông Bắc Thủ đô.