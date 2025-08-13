Phẫu thuật thoái hóa cột sống: Hồi phục nhanh, tránh biến chứng nhờ công nghệ C-arm 3D

Bắt vít cột sống qua da, tránh tổn thương thần kinh nhờ công nghệ C-arm 3D

Ngày 9/8, hội thảo “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, quy tụ các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu. Các chuyên gia cập nhật nhiều tiến bộ mới qua 7 báo cáo chuyên môn, cung cấp góc nhìn đa chiều về ứng dụng công nghệ C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Trong khuôn khổ sự kiện, BVĐK Hồng Ngọc đã phối hợp cùng cố vấn chuyên môn quốc tế thực hiện ca phẫu thuật bắt vít cột sống qua da, đồng thời phát trực tuyến tại hội thảo để giới thiệu quy trình vận hành và ứng dụng C-arm 3D tích hợp AI.

Hội thảo nhận được sự quan tâm từ các chuyên gia, bác sĩ (Ảnh: BVCC).

Ca bệnh được tường thuật trực tiếp từ phòng mổ là của bệnh nhân Kim Oanh (63 tuổi, Hà Nội), người đã nhiều năm chịu đựng cơn đau mạn tính và tê bì chân do thoái hóa cột sống, dẫn đến hẹp ống sống thắt lưng và chèn ép rễ thần kinh tại vị trí L4/L5.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung - Phó giám đốc BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trực tiếp thăm khám và cho biết, hẹp ống sống là biến chứng thường gặp của thoái hóa cột sống gây chèn ép rễ thần kinh gây đau nhức, tê bì, giảm vận động. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng hẹp ống sống chèn ép rễ thần kinh có thể gây rối loạn vận động, đau mạn tính, yếu chi, teo cơ.

Trong trường hợp này, phương pháp tối ưu là phẫu thuật giải phóng chèn ép, loại bỏ đĩa đệm, bắt vít cuống cung cột sống qua da dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm 3D thế hệ mới tích hợp AI giúp cố định và làm vững cột sống.

Ê-kíp phẫu thuật phân tích phim chụp trên màn C-arm trước khi vào ca mổ (Ảnh: BVCC).

PGS. Hà Kim Trung đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và lên phương án phẫu thuật bắt vít qua da cùng sự đồng hành của cố vấn chuyên môn GS.TS.BS. Dietmar Krappinger, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y Innsbruck (Áo).

Công nghệ C-arm 3D tích hợp AI cung cấp hình ảnh chỉ với 30 giây/lần chụp cho hình ảnh 3D sắc nét (Ảnh: BVCC).

“Công nghệ C-arm 3D tích hợp AI cung cấp hình ảnh 3D sắc nét trong không gian đa chiều, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ ràng các cấu trúc giải phẫu. Đồng thời hỗ trợ theo dõi và điều hướng dụng cụ giúp đặt vít cố định vào đốt sống L4/L5 chính xác, giảm xâm lấn và tránh tổn thương rễ thần kinh. Sau phục hồi, bệnh nhân không bị hạn chế vận động, có thể xoay, cúi, gập lưng dễ dàng”, PGS. Hà Kim Trung nhấn mạnh.

Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công. Các vít được đặt chính xác đúng vị trí, cột sống cố định vững chắc, bệnh nhân tỉnh táo ngay sau mổ, vận động tứ chi bình thường và không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh.

Công nghệ C-arm 3D thế hệ mới, nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật cột sống

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong những cơ sở y tế tiên phong ứng dụng công nghệ C-arm 3D thế hệ mới vào phẫu thuật cột sống với nhiều lợi ích vượt trội, giúp các bác sĩ thực hiện các thao tác phẫu thuật một cách chính xác và tối ưu hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Hình 3D bắt vít chính xác vào đốt sống L4/L5 (Ảnh: BVCC).

Theo đó, công nghệ C-arm 3D tích hợp AI có khả năng cung cấp hình ảnh đa chiều sắc nét, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ ràng vị trí tổn thương và các cấu trúc xung quanh, định vị chính xác hướng đi và điểm vào của vít, tránh gây tổn thương cho các rễ thần kinh và cấu trúc quan trọng khác trong cột sống.

Phần mềm NaviLink giúp tự động đồng bộ hình ảnh 3D với các hệ thống định vị phẫu thuật chỉ sau một lần thao tác, tăng độ chính xác và giảm thời gian thực hiện. Máy C-arm 3D thế hệ mới còn có khả năng thu hình 3D nhanh chóng, chỉ mất 30 giây cho một lần quét, giúp bác sĩ quan sát rõ ràng và chi tiết hơn trong từng thao tác phẫu thuật.

Ngoài ra, thiết kế thông minh của máy C-arm 3D còn hạn chế tối đa việc tiếp xúc bộ phận máy với bệnh nhân, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng trong quá trình phẫu thuật. Hệ thống tự động tối ưu hóa liều tia X, giảm thiểu bức xạ ion hóa, đảm bảo an toàn cho cả người bệnh và ê-kíp phẫu thuật.

Phẫu thuật bắt vít cột sống qua da bằng máy C-arm 3D thế hệ mới (Ảnh: BVCC).

Để triển khai hiệu quả công nghệ này, BVĐK Hồng Ngọc đã đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, bao gồm các phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, được bọc chì dày 2mm, đảm bảo an toàn với tia phóng xạ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Đồng thời, phòng mổ được thiết kế với hệ thống tường và trần kháng khuẩn, kết hợp với hệ thống điều hòa và lọc khí đạt tiêu chuẩn Anh quốc, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng. Bàn mổ chuyên dụng được sử dụng cho phẫu thuật chỉnh hình, với khả năng chống cản tia, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh 3D trong suốt quá trình phẫu thuật.

Ca phẫu thuật trực tuyến ứng dụng công nghệ C-arm 3D thế hệ mới tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh không chỉ mang lại kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, mà còn thể hiện định hướng của bệnh viện trong việc tiếp cận và áp dụng các tiến bộ của y học hiện đại.