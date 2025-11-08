Phẫu thuật thành công ca ung thư tai hiếm gặp, giữ trọn nụ cười bệnh nhân

Tuy nhiên giờ đây, ông Loan có thể nở một nụ cười nguyên vẹn sau khi được các bác sĩ tại BVĐK Hồng Ngọc phẫu thuật loại bỏ khối u ác tính thành công nhưng vẫn bảo tồn dây thần kinh mặt.

Nụ cười của ông Loan sau cuộc đại phẫu triệt căn ung thư tai (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Với nhiều bệnh nhân ung thư vùng đầu - cổ, nỗi lo không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ khối u triệt để, mà còn là nguy cơ tổn thương dây thần kinh số VII (dây thần kinh mặt) trong quá trình phẫu thuật. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người bệnh liệt mặt vĩnh viễn, mất khả năng ăn nhai, cười nói hay biểu lộ cảm xúc.

Trường hợp của ông Loan càng đáng lo ngại hơn khi ông mắc ung thư biểu mô vảy ống tai ngoài - căn bệnh hiếm chỉ chiếm 0,2% trong các ca ung thư đầu - cổ. Sau 2 năm trì hoãn điều trị, khối ung thư đã tiến triển, ăn mòn xương thái dương và chèn ép dây thần kinh số VII. Cuộc sống của ông Loan mệt mỏi vì phải chịu đựng những cơn đau đầu, đau tai dữ dội. Cùng với đó là tình trạng mép trái yếu, mất kiểm soát một phần trong ăn uống.

Những cơn đau làm suy giảm chất lượng cuộc sống của ông Loan (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Phẫu thuật triệt căn khối u là lựa chọn duy nhất, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Khối u nằm sâu trong vùng xương thái dương - nơi tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như dây thần kinh mặt, não, tuyến mang tai, tiền đình và màng não - khiến ca mổ tiềm ẩn vô số rủi ro.

Để vừa loại bỏ triệt để khối ung thư, vừa bảo tồn khả năng vận động cơ mặt và yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh, ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều phương án xử trí, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 7 giờ căng não (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Suốt 7 giờ tập trung cao độ, tỉ mỉ bóc tách tổ chức tuyến mang tai một cách triệt để bằng dao siêu âm có tác dụng cầm máu tức thì trong mổ, đồng thời nạo vét hạch cổ nhằm đảm bảo nguyên tắc ngăn ngừa nguy cơ di căn, ê-kíp đã loại bỏ triệt để khối u mà vẫn bảo tồn các nhánh của dây thần kinh số VII.

Chia sẻ về yếu tố then chốt giúp ca phẫu thuật thành công, BS.CKII.BSNT Nguyễn Thị Hoa Hồng - Khoa Tai mũi họng và Phẫu thuật đầu - cổ BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Để không chạm đến mạng lưới các nhánh phức tạp của dây thần kinh số 7, ê-kip phẫu thuật phải bao gồm bác sĩ chuyên môn sâu về tai và bác sĩ chuyên ngành đầu - cổ, phối hợp theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn với sự tập trung cao độ. Sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại như kính hiển vi cho phép quan sát rõ vùng ống tai rất hẹp, máy dò thần kinh (NIM) định vị chính xác các dây thần kinh quan trọng là không thể thiếu”.

Kết quả rất khả quan, chỉ sau một tuần phẫu thuật, ông Loan đã có thể đi lại và tự sinh hoạt, trong khi thông thường, bệnh nhân cần 3-4 tuần để hồi phục tiền đình sau đại phẫu.

Bệnh nhân hồi phục tốt (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Kết quả chụp MRI sau một tháng cho thấy khối u đã được loại bỏ. Bệnh nhân không gặp biến chứng chảy dịch não tủy, dây thần kinh số VII được bảo tồn nguyên vẹn, giúp duy trì chức năng ăn nhai, nói chuyện và vận động cơ mặt, đồng thời đảm bảo yếu tố thẩm mỹ để ông tự tin trở lại cuộc sống.

Chất lượng cuộc sống của ông Loan được cải thiện rõ rệt (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Đặt trọn niềm tin vào bàn tay người thầy thuốc và sự tiến bộ của y học, ông Loan đã vượt qua nỗi sợ ám ảnh suốt hai năm để giành lại cuộc sống trọn vẹn. Hành trình ấy chứng minh rằng, trong cuộc chiến với ung thư, đặc biệt là những ca đầu - cổ phức tạp, y học Việt Nam đã đủ năng lực để làm chủ.

Với sự tỉ mỉ, bản lĩnh và tận tâm, các bác sĩ không chỉ loại bỏ khối u triệt để mà còn giữ vẹn nguyên dây thần kinh và chức năng khuôn mặt cho người bệnh.