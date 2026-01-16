Mất hàng trăm triệu đồng, biến dạng ngực và mông nặng vì tiêm filler “lạ”

Ngày 15/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, thời gian gần đây Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã tiếp nhận xử lý hàng loạt trường hợp biến chứng thẩm mỹ. Trong đó, có những ca ảnh hưởng cơ thể nặng nề sau khi tiêm chất làm đầy (filler).

Tốn hàng trăm triệu đồng xử lý biến chứng sau tiêm filler

Điển hình là trường hợp của bà T.L. (45 tuổi), nhập viện trong tình trạng vùng ngực 2 bên có nhiều khối cứng do thâm nhiễm chất làm đầy, lan sang vùng cổ, hõm nách và bụng. Khai thác bệnh sử, cách đây nhiều năm bệnh nhân tiêm filler không rõ loại để nâng ngực tại Macao (Trung Quốc).

Thời gian đầu bệnh nhân thấy khá hài lòng. Tuy nhiên theo thời gian, vì vùng ngực càng ngày càng biến dạng và xuất hiện tình trạng đau đớn, bệnh nhân vào viện cầu cứu với mong muốn lấy bỏ toàn bộ khối chất làm đầy ra ngoài.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng và xác định tình trạng cụ thể, ê-kíp bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương đã thực hiện phẫu thuật lấy bỏ chất làm đầy và mô xơ vôi hoá gần như toàn bộ vùng ngực trái, treo sa trễ vú trái cho bệnh nhân.

Bác sĩ khám cho người phụ nữ bị biến chứng nặng sau thời gian tiêm filler nâng ngực (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ đã lấy ra lượng lớn dịch chất làm đầy màu vàng sệt, mô vôi hoá từ cổ trái - hõm nách trái đến 1/4 bụng trên phía bên trái của bệnh nhân. Quá trình mổ, ê-kíp điều trị thấy tình trạng thâm nhiễm trên diện rộng. Hậu phẫu, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Đáng chú ý, vì quá trình điều trị kéo dài và dùng nhiều biện pháp phức tạp, viện phí bệnh nhân phải đóng lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Chúng tôi nghi ngờ chất làm đầy bệnh nhân tiêm vào ngực là PAAG (Polyacrylamide Gel). Chất này trước đây được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc, nhưng đã bị cấm từ năm 2006”, bác sĩ điều trị chia sẻ.

Cảnh giác khi đi làm đẹp cuối năm

Một trường hợp khác là chị N.T. (42 tuổi), có tiền sử tiêm chất làm đầy không rõ loại vào vùng mông tại một spa ở tỉnh Gia Lai. Cách nhập viện 3 tháng, bệnh nhân thấy vùng mông đùi 2 bên có dấu hiệu phù lên. Gần đây, người phụ nữ thấy sưng đỏ vùng 1/3 dưới trước đùi trái, đau nhức nên vào viện kiểm tra.

Qua thăm khám và chụp CT scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có tình trạng tụ dịch, áp xe lan rộng từ vùng phần mềm ngang cột sống ngực số 10 (D10) đến hai bên mông, 1/3 mặt ngoài đùi phải và dưới đùi trái.

Bệnh nhân tiêm filler vùng mông nhưng lại gặp biến chứng tụ dịch, áp xe lan đến tận đùi (Ảnh: NT).

Trước tình trạng trên, các bác sĩ phải rạch mở ổ áp xe, tháo lượng lớn mủ đặc (gần 3000ml) khỏi các vị trí biến chứng cho bệnh nhân. Hậu phẫu, bệnh nhân tiếp tục được đặt máy hút áp lực âm, rửa vết thương bằng dung dịch chuyên dụng liên tục.

Hiện tại, bệnh nhân đã được khâu đóng vết thương. Với quá trình can thiệp kéo dài, viện phí bệnh nhân phải chi trả cũng tốn gấp nhiều lần chi phí tiêm filler trước đây.

ThS.BSCKII Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết trong vòng 1 tháng qua, khoa tiếp nhận 14 ca nhập viện vì biến chứng sau làm đẹp. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp tiêm filler nhiều vị trí trên cơ thể (như mặt, mông, mũi) gây nhiễm trùng, áp xe.

Một trường hợp bị biến chứng nặng sau khi tiêm filler làm đầy vành tai (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Đông, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do người dân nghe theo lời quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ không phép hoặc từ những người không có chuyên môn thực hiện tiêm filler.

Thậm chí, nhiều trường hợp tiêm filler nâng mũi không đúng kỹ thuật gây biến chứng mù mắt do chất làm đầy đi thẳng vào mạch máu, gây tắc động mạch võng mạc trung tâm.

Bác sĩ cảnh báo, cuối năm, cận Tết là thời điểm người dân đổ xô đi làm đẹp. Người dân có ý định can thiệp thẩm mỹ nói chung, tiêm filler nói riêng nên đến các cơ sở y tế hợp pháp, có bác sĩ đủ bằng cấp chuyên môn, đã được đào tạo về kỹ thuật này thực hiện, để tránh tiền mất, tật mang.