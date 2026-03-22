An Giang khuyến cáo không tụ tập đông người sau ca tử vong viêm não mô cầu

Ngày 22/3, Sở Y tế tỉnh An Giang đã thông tin chính thức về trường hợp bệnh nhân Y. (11 tuổi, học sinh tiểu học ở đặc khu Phú Quốc) tử vong vào ngày 16/3 do bị bệnh viêm não mô cầu.

Theo đó khi sự việc xảy ra, Sở Y tế An Giang chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế Phú Quốc và đơn vị liên quan truy vết và lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Y..

Qua rà soát, địa phương ghi nhận khu trọ em Y. ở Dương Đông có khoảng 40 người. Tại trường em Y. theo học có 36 học sinh và cô giáo tiếp xúc gần.

Đơn vị liên quan sau đó đã tiến hành các biện pháp để hạn chế lây lan nguồn bệnh. Tuy nhiên, đơn vị liên quan theo dõi và ghi nhận thêm một trường hợp là bạn cùng lớp của Y. có triệu chứng bệnh viêm não mô cầu.

Bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM và sức khỏe ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt.

Đánh giá về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, ngành y tế An Giang cho biết viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B lây qua đường hô hấp, thường để lại di chứng thần kinh nặng nề hoặc dẫn đến tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Đặc biệt, bệnh rất dễ bùng phát tại những nơi tập trung đông người như trường học hay nhà trẻ.

Trước diễn biến này, Sở Y tế An Giang đã đề nghị hỗ trợ nhân lực chuyên môn từ tuyến trên để tăng cường năng lực khám chữa bệnh tại chỗ, đồng thời đưa ra khuyến cáo khẩn cấp yêu cầu người dân hạn chế tụ tập đông người và tránh tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm.

Bên cạnh việc thắt chặt quản lý dịch tễ, cơ quan y tế tỉnh cũng khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện bất thường như sốt cao, đau đầu, buồn nôn hoặc xuất hiện ban xuất huyết hình sao cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.