Cấp cứu bé gái nhiễm não mô cầu nguy kịch, tiếp xúc ca tử vong ở Phú Quốc

Ngày 23/3, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, vừa qua khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Trẻ em của nơi này đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi L.T.Y.V. (11 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng điển hình của viêm não mô cầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, xuất hiện các ban xuất huyết hình "bản đồ" đặc trưng với mảng da sậm màu, hoại tử ở trung tâm.

Bé gái nhiễm vi khuẩn gây bệnh não mô cầu điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: BV).

Đáng chú ý, qua khai thác dịch tễ, em đến từ Phú Quốc và từng tiếp xúc gần với bạn cùng lớp là trường hợp bệnh nhi đã tử vong trước đó do nhiễm viêm não mô cầu.

Kết quả xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho thấy, bệnh nhi V. dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis gây bệnh não mô cầu nhóm B. Bé được chẩn đoán xác định nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí kịp thời ngay trong "thời điểm vàng" (sau khi bệnh khởi phát trong vòng 12 giờ), bệnh nhi đã tránh được các biến chứng dẫn đến tử vong như sốc nhiễm trùng hay suy đa cơ quan.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định rõ rệt, hết sốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu và dịch não tủy đều cải thiện tích cực.

Nhờ can thiệp điều trị trong giờ vàng, bệnh nhi qua cơn nguy kịch (Ảnh: BV).

Phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cảnh báo, nhiễm não mô cầu là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài giờ kể từ khi phát bệnh.

Trước tình hình này, ngành y tế đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh - như người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp - cần uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong 24-48 giờ.

Cụ thể, người lớn và trẻ em trên 12 tuổi có thể sử dụng một liều duy nhất 500mg Ciprofloxacin. Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, liều dự phòng được khuyến nghị là 10mg Azithromycin trên mỗi kg cân nặng; phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cũng có thể sử dụng liều 500mg.

Song song với việc dùng thuốc, người dân cần theo dõi sát sao các dấu hiệu như sốt, đau đầu hoặc nổi ban để có thể đi khám và xử lý kịp thời, đồng thời bắt buộc phải khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Ngoài ra, để phòng bệnh chủ động và hiệu quả, tiêm vaccine vẫn là giải pháp hàng đầu.

Trước đó, vào ngày 16/3, bệnh nhi tên Y. (11 tuổi) được đưa vào Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc trong tình trạng sốt, nổi ban khắp người kèm tím tái, khó thở. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tình trạng của bệnh nhi diễn tiến xấu, sốc nhiễm trùng tiến triển nhanh và không qua khỏi.

Mẫu bệnh phẩm của nữ sinh đã được gửi đến Viện Pasteur TPHCM làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với bệnh viêm não mô cầu nhóm B.