Phát hiện đầu méo, bé 4 tháng tuổi được can thiệp dị tật sọ não kịp thời

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt khớp sọ dưới hỗ trợ nội soi để điều trị bệnh lý dính khớp sọ cho một bé trai gần 4 tháng tuổi.

Các bác sĩ tập trung phẫu thuật sọ não cho bé (Ảnh: BV).

Theo thông tin từ bệnh viện, gia đình phát hiện trẻ có bất thường về hình dạng đầu nên đưa đi khám tầm soát.

Kết quả cho thấy bé bị dính khớp sọ dọc giữa - một dạng dính khớp sọ đơn thuần, khiến đầu trẻ biến dạng hình thuyền, dài theo trục trước - sau. Dị tật này có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ nếu không can thiệp sớm.

Sau khi thăm khám, ThS.BS Nguyễn Ngọc Pi Doanh, khoa Ngoại Thần kinh, đã tư vấn cho gia đình về tình trạng bệnh và các phương pháp điều trị.

Với những trường hợp dính khớp sọ đơn thuần, trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể được phẫu thuật bằng phương pháp ít xâm lấn như cắt khớp sọ dính dưới hỗ trợ nội soi. Trong khi đó, trẻ lớn hơn, thường sau 9 tháng tuổi, sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật tạo hình toàn bộ vòm sọ, phức tạp và xâm lấn hơn.

Theo BS Doanh, trước đây, kỹ thuật phẫu thuật nội soi chưa được triển khai rộng rãi do sau mổ trẻ cần mang mũ chỉnh hình đầu. Thiết bị này còn chưa sẵn có trong nước.

Hiện nay, Việt Nam đã có đơn vị chuyên sâu sản xuất mũ chỉnh hình với công nghệ hiện đại, chi phí thấp hơn nhiều so với điều trị ở nước ngoài, tạo điều kiện để áp dụng hiệu quả phương pháp mổ ít xâm lấn này.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1,5 giờ, với hai đường mổ nhỏ, mỗi đường khoảng 4 cm. Các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khớp sọ bị dính, đồng thời mở rộng vòm sọ sang hai bên, tạo không gian cho não phát triển và giúp định hình lại hộp sọ trong quá trình lớn lên của trẻ.

Theo BS Doanh, phẫu thuật cắt khớp sọ bệnh lý có hỗ trợ nội soi là xu hướng chung trên thế giới trong điều trị các dị tật sọ mặt.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, đường mổ nhỏ, thời gian phẫu thuật và nằm viện ngắn, giảm mất máu và nhu cầu truyền máu, đồng thời cho phép can thiệp ở độ tuổi sớm, từ đó tối ưu hóa kết quả lâu dài cả về thẩm mỹ lẫn chức năng thần kinh.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, trẻ cần được mang mũ chỉnh hình để hỗ trợ định hướng phát triển xương sọ, giúp đầu phát triển cân đối, hài hòa.

Cũng theo bác sĩ, tình trạng đầu bẹt, đầu méo ở trẻ hiện nay khá phổ biến. Ngoài nguyên nhân bệnh lý dính khớp sọ, nhiều trường hợp xuất phát từ tư thế nhưng chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức. Việc chần chừ, bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị, thường từ 4 đến 10 tháng tuổi, có thể khiến hiệu quả can thiệp giảm rõ rệt sau 1 tuổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu biến dạng hình thái đầu, cha mẹ nên đưa con đi khám và tầm soát sớm để được chẩn đoán chính xác và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp, giúp trẻ có cơ hội phát triển tối ưu.