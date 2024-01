Liên tiếp 2 ca u não hiểm

Ngày 18/1, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, thời gian qua nơi đây liên tiếp phát hiện và phẫu thuật cho hai trường hợp bệnh nhân mang khối u não kích thước lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp thứ nhất là ông P.H.S. (53 tuổi, ngụ TPHCM), nhập viện giữa tháng 12/2023 với tình trạng lừ đừ, nhức đầu, chóng mặt và nôn ói. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân có khối u kích thước lớn (5x4x4cm) ở tiểu não trái, mật độ mạch máu trong u cao. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) tiểu não, chèn ép hẹp não và giãn não thất.

Do khối u có kích thước lớn với nhiều mạch máu nuôi, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân rất dễ có biến chứng chảy máu ồ ạt trong khi mổ. Do đó, người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa giữa Ngoại Thần kinh và đơn vị X-quang can thiệp, để có phương án điều trị phù hợp.

Bệnh nhân phát hiện khối u não kích thước lớn sau cơn lừ đừ, nhức đầu (Ảnh: BV).

Đầu tháng 1, các bác sĩ đơn vị can thiệp nội mạch (DSA) đã thực hiện thủ thuật làm tắc bớt mạch máu nuôi khối u trong 2 giờ. Một ngày sau, các bác sĩ Ngoại Thần kinh tiến hành phẫu thuật vi phẫu cắt bỏ khối u, giải ép tiểu não. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, giúp cắt trọn khối u và bảo tồn được các cấu trúc thần kinh xung quanh, không gây tai biến cho bệnh nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, Hemangioblastoma là loại u não dạng mạch máu, với mật độ mạch máu cao, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác phẫu thuật cẩn thận, triệt tiêu từng nhánh động mạch nuôi u và bảo tồn tĩnh mạch dẫn lưu, cắt u trọn khối.

Ngoài ra, ekip mổ cũng phải tránh thương tổn tối đa cho các cấu trúc thần kinh xung quanh, nhằm bảo tồn chức năng cho người bệnh. "Đây là loại phẫu thuật khó với tỷ lệ tai biến và di chứng cao. Cuộc phẫu thuật cần được thực hiện dưới kính vi phẫu thuật, dự trù máu và sự phối hợp ăn ý giữa bác sĩ phẫu thuật thần kinh và gây mê hồi sức", bác sĩ Tùng nói.

Trường hợp thứ hai là anh T.Q.C. (21 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện ngày 3/1 do nhức đầu, lơ mơ, ngủ li bì và yếu chân tay tăng dần trong khoảng 1 tháng. Bệnh nhân được khám và chẩn đoán có u màng não kích thước lớn (10x9x7cm) ở bán cầu não phải, chèn ép nặng và gây thoát vị mô não sang vị trí khác, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Tương tự trường hợp thứ nhất, khối u của chàng trai 21 tuổi có mật độ mạch máu cao và nhiều nguồn nuôi dưỡng. Người bệnh được can thiệp nội mạch (DSA) để tắc mạch trước mổ ngày 7/1 trong 3 tiếng, rồi phẫu thuật lấy khối u sau đó 1 ngày. Ca phẫu thuật kéo dài 11 tiếng đồng hồ, giúp cắt bỏ được toàn bộ u, giải ép não an toàn.

Chàng trai 21 tuổi qua cơn nguy kịch sau cuộc mổ não (Ảnh: BV).

Đừng chủ quan dấu hiệu đau đầu

Bác sĩ Tùng nhận định, khối u của anh C. vừa có kích thước rất lớn, vừa kết hợp với phù não gây chèn ép não nặng, đe dọa tụt não, khiến bệnh nhân dễ tử vong. Cuộc phẫu thuật cũng khó khăn và nguy hiểm, vì bệnh nhân rất dễ gây chảy máu trong mổ, khó cầm máu, bên cạnh nguy cơ làm thương tổn các cấu trúc thần kinh xung quanh.

Hiện tại, cả hai ca bệnh trên đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt và hồi phục các triệu chứng khiếm khuyết thần kinh, không còn yếu liệt chân tay. Dự kiến, các bệnh nhân sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, u não có thể gặp ở mọi lứa tuổi và thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng đặc hiệu. Nhiều trường hợp đến khi u chèn ép vào các thành phần của hệ thần kinh, tạo thành nang dịch tăng thể tích, gây phù mô não quanh u, tăng áp lực nội sọ mới phát hiện bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan đối với những cơn đau đầu, vì đây là nguyên nhân của một số bệnh nguy hiểm, trong đó bệnh lý về thần kinh sọ não.

"Khi đau đầu kéo dài, bất thường, người dân cần đi khám tại các chuyên khoa Thần kinh để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời", bác sĩ Tùng nói.