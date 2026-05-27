Phạt 234 triệu đồng, đóng cửa 18 tháng cơ sở nha khoa hoạt động "chui"

Ngày 27/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nha khoa Tuệ Minh (trụ sở chính tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tổng số tiền 234 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động của chi nhánh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Trước đó, trong đợt kiểm tra vào giữa tháng 4, cơ quan chức năng ghi nhận chi nhánh nha khoa của công ty nói trên hoạt động tại phường Rạch Giá với tên biển hiệu là Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh đã triển khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Đồng thời, cơ sở này cũng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật vượt quá phạm vi chuyên môn được phép và sử dụng nhân sự không có chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, biển hiệu của cơ sở không hiển thị đầy đủ thông tin về hình thức tổ chức và thời gian hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh hoạt động chi nhánh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (Ảnh: Trần Phú).

Đối với sai phạm cung cấp dịch vụ không phép và vượt quá phạm vi chuyên môn, mỗi hành vi vi phạm, cơ sở này bị phạt 90 triệu đồng. Riêng việc sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ bị phạt 50 triệu đồng và lỗi về biển hiệu là 4 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt hành chính mà cơ sở nha khoa này phải nộp là 234 triệu đồng.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở nha khoa này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng đối với hành vi cung cấp dịch vụ chưa được cấp phép và bị tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng đối với hành vi hoạt động vượt phạm vi chuyên môn.

Riêng người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời gian 2 tháng.