Gần 5ha rừng tràm ở An Giang cháy hơn một ngày

Ngày 26/4, UBND xã Cô Tô (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại khu vực rừng tràm sản xuất Bình Minh (khoảnh 10, tiểu khu 26).

Trước đó, đám cháy bùng phát vào chiều tối ngày 24/4. Nhận được tin báo, UBND xã Cô Tô đã huy động hơn 140 người tham gia ứng cứu. Quá trình chữa cháy gặp nhiều trở ngại do địa hình khó tiếp cận, gió lớn và lớp thực bì dày khiến tàn lửa phát tán rộng.

Hiện trường đám cháy (Ảnh: Phương Vũ).

Lực lượng đã phải sử dụng 6 máy chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều thiết bị thủ công, đồng thời tận dụng hệ thống kênh thủy lợi nội đồng để bơm nước sâu vào vùng lõi. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và khoanh vùng thành công.

Trong suốt ngày 25 và rạng sáng ngày 26/4, các lực lượng tiếp tục bám trụ hiện trường để xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ và tàn lửa dư thừa.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 3,44ha rừng tràm tái sinh từ 1 đến 2 năm tuổi và 1,25ha thực bì trên phần đất đã giao khoán cho 4 hộ gia đình quản lý.

Hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt (Ảnh: Phương Vũ).

Theo UBND xã Cô Tô, nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đốt rơm rạ tại các cánh đồng lúa lân cận khiến tàn lửa bay sang khu vực rừng tràm.

UBND xã Cô Tô đã chỉ đạo công an xã phối hợp lực lượng kiểm lâm kiểm tra hiện trường, xác minh đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng.