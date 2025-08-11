Organon cùng dược sĩ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt

Mục tiêu chính của chuỗi chương trình này nhằm cung cấp và cập nhật cho dược sĩ những kiến thức chuyên sâu về thuốc tránh thai. Ngoài ra, nhấn mạnh vai trò của dược sĩ, là những người tuyến đầu trong việc cung cấp thông tin, tư vấn sử dụng thuốc tránh thai hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

TS.BS. Phan Chí Thành phát biểu chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Trong nhiều năm qua, việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày vẫn bị bao phủ bởi định kiến, thiếu thông tin đáng tin cậy và e ngại. Không ít phụ nữ, đặc biệt là ở các tỉnh thành ngoài đô thị, gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, hoặc không biết hỏi ai. Trong bối cảnh đó, hình ảnh người dược sĩ am hiểu, tận tâm và chuẩn hóa về kiến thức trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp họ đưa ra quyết định phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của bản thân.

Bà Võ Thị Thúy Hà - Tổng giám đốc Organon Việt Nam chia sẻ tại buổi sinh hoạt khoa học (Ảnh: BTC).

Đó cũng chính là điều Organon hướng tới nhằm cùng dược sĩ chung tay trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Như chia sẻ của Bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng Giám đốc công ty Organon Việt Nam tại sự kiện: “Là công ty trong lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết, Organon luôn đồng hành cùng dược sĩ trong việc cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tư vấn hiệu quả hơn để cùng chung tay trong hành trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam”.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo, đại diện Organon gửi lời cảm ơn đến dược sĩ và chuyên gia y tế đã đồng hành cùng Organon (Ảnh: BTC).

Chuỗi sinh hoạt khoa học “Viên tránh thai nội tiết: một mũi tên trúng nhiều đích” không chỉ là nơi giúp dược sĩ cập nhật kiến thức chuyên môn, giúp dược sĩ tư vấn hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng thuốc mà còn là minh chứng cho cam kết của Organon trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng dược sĩ và chuyên gia y tế. Organon tin rằng, với sự hợp tác chặt chẽ này, các bên sẽ cùng nhau xây dựng tương lại khỏe mạnh và hạnh phục hơn cho mọi phụ nữ.

Organon là tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Doanh nghiệp có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, với mục tiêu luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn.

Tại Việt Nam, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã được đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm, dẫn đầu về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết (theo báo cáo IQVIA, ngày 5/12/2024).

Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, đơn vị này tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.