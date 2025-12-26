Ống thông truyền hóa chất bị đứt, trôi vào tim khiến người phụ nữ nguy kịch

Hy hữu ống thông truyền hóa chất bị đứt, trôi vào tim

Chị L.T.T. (48 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) từng điều trị ung thư trực tràng cách đây 4 năm. Trong thời gian đó, bệnh nhân được đặt buồng tiêm tĩnh mạch dưới da với sự hỗ trợ của ống thông truyền hóa chất (catheter).

Sau khi hoàn tất liệu trình hóa - xạ trị và phẫu thuật, do không được tư vấn cụ thể, bệnh nhân vẫn giữ catheter trong cơ thể suốt ba năm dù không còn sử dụng.

Trong một lần đi khám tầm soát, chị T. được chỉ định chụp CT ngực có tiêm thuốc cản quang và phát hiện hình ảnh một dị vật trong tim, nằm vắt ngang tại vị trí động mạch phổi hai bên, cần thực hiện thủ thuật can thiệp lấy ra.

Hình ảnh chụp chiếu ghi nhận dị vật trong tim, nằm vắt ngang động mạch phổi của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Trở lại bệnh viện từng điều trị ung thư, bệnh nhân được chụp X-quang ngực và ghi nhận catheter đã bị đứt, phần đầu đã di chuyển về tim và nằm trong động mạch phổi.

Bệnh nhân được chỉ định lấy toàn bộ catheter khỏi cơ thể, nhưng chỉ rút được phần catheter gần, phần trôi sâu vào buồng tim không thể xử lý. Lúc này, người phụ nữ chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) điều trị tiếp.

Can thiệp tại vị trí "khó nhất"

Tại đây, ê-kíp khoa Can thiệp tim mạch đánh giá đây không phải ca bệnh phức tạp về kỹ thuật lấy dị vật. Nhưng việc catheter bị đứt rồi trôi sâu vào tim và động mạch phổi là cực kỳ hiếm gặp, bởi hầu hết các trường hợp catheter đứt đều dừng lại ở tĩnh mạch ngoại vi, nhĩ phải hoặc thất phải.

Việc dị vật đi sâu đến động mạch phổi khiến thao tác gắp khó khăn hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu ê-kíp can thiệp của bệnh viện tiếp nhận một trường hợp dị vật trôi vào sâu trong tim đến mức vắt ngang vùng chia 2 nhánh động mạch phổi - khu vực khó tiếp cận nhất trong các ca dị vật nội mạch.

Ê-kíp đã lựa chọn phương pháp lấy dị vật qua đường tĩnh mạch đùi, tránh phẫu thuật mở ngực - mổ tim vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thời gian hồi phục kéo dài.

Phần ống catheter bị đứt được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: BV).

Dụng cụ chuyên dụng được ê-kíp đưa từ tĩnh mạch đùi lên tĩnh mạch chủ dưới, vào nhĩ phải, qua van ba lá đến thất phải và tiếp cận động mạch phổi. Tại vị trí phân nhánh động mạch phổi, ê-kíp đã gắp chính xác đoạn catheter bị đứt và đưa ra ngoài an toàn.

ThS.BS Hoàng Hải Anh, khoa Can thiệp Tim mạch của Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trong trường hợp này, vị trí dị vật nằm sát vùng chia nhánh động mạch phổi khiến thao tác tiếp cận trở nên khó khăn. Nếu để lâu dài, bệnh nhân có thể tắc mạch phổi hoặc rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Hoàng Hải Anh phân tích, khi dị vật rơi vào động mạch phổi, bệnh nhân có thể suy hô hấp cấp tính hoặc các biến chứng như áp xe phổi, viêm phổi, hoại tử mô phổi, nhiễm khuẩn huyết.

Dị vật này có thể chèn ép, làm tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến thuyên tắc phổi, tăng áp lực lên tim phải, thậm chí gây suy tim phải mạn tính hoặc tử vong đột ngột.

Bác sĩ khuyến cáo, ống thông cần được rút bỏ khi không còn chỉ định sử dụng. Việc để catheter quá lâu có thể khiến ống bị mòn, nứt hoặc gãy, đặc biệt khi nằm ở vị trí bị kẹp giữa các cấu trúc xương như xương đòn - xương sườn. Việc không tái khám sau điều trị cũng là nguyên nhân khiến catheter bị bỏ sót.

Do đó, khi thấy đau, sưng hoặc khó truyền tại vị trí đặt ống thông, người bệnh cần đi kiểm tra sớm để kịp thời can thiệp khi có tình trạng bất thường.