Ông Joe Biden điều trị ung thư tuyến tiền liệt: Căn bệnh phổ biến ra sao?

Căn bệnh ung thư của ông Biden

Ngày 11/10, Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông Biden đang bước vào giai đoạn điều trị mới căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện nửa năm trước.

Cụ thể, như NBC News đưa tin, vị cựu tổng thống 83 tuổi đang thực hiện liệu pháp xạ trị kết hợp điều trị nội tiết như một phần của kế hoạch điều trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã di căn. Phác đồ xạ trị dự kiến kéo dài khoảng 5 tuần, tiếp nối quá trình điều trị bằng hormone dạng viên trước đó.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt đã di căn từ tháng 5 (Ảnh: Getty).

Nửa năm trước, vào tháng 5, cựu Tổng thống được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tiến triển, bệnh đã di căn xương, theo NBC News.

Ngay sau khi biết mình mắc bệnh, ông Biden đã bắt đầu phác đồ điều trị bằng thuốc hormone.

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi có triệu chứng.

Tháng 9 năm nay, cựu Tổng thống Joe Biden cũng trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư da. Tại thời điểm đó, ông từng xuất hiện công khai với miếng băng gạc lớn trên trán. Theo thông tin từ đội ngũ y tế, các mô tổn thương đã được loại bỏ trong ca phẫu thuật da hồi tháng 9.

Sự nguy hiểm của ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra khi các tế bào trong tuyến tiền liệt phát triển bất thường và mất kiểm soát. Tuyến này có kích thước nhỏ, nằm dưới bàng quang, đảm nhiệm vai trò sản xuất dịch giúp tạo nên tinh dịch trong hệ sinh sản nam giới.

Ở giai đoạn đầu, tế bào ung thư thường chỉ khu trú trong tuyến và tiến triển chậm. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể trở nên ác tính, lan rộng đến các cơ quan khác như xương, gan hoặc phổi.

Thống kê mới nhất của hệ thống giám sát ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) vào năm 2022 cho thấy thế giới ghi nhận hơn 1,4 triệu ca mắc mới ung thư tuyến tiền liệt và gần 400.000 ca tử vong do bệnh này.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), đây là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại hơn 100 quốc gia, đồng thời là nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu ở gần 50 nước.

Riêng tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) báo cáo hơn 236.000 ca mắc mới trong năm 2021. Các chuyên gia dự báo con số này có thể vượt 300.000 ca mỗi năm vào năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng đáng lo ngại của căn bệnh này ở nam giới trung niên và cao tuổi.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), khoảng 60% ca mắc mới ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán ở nam giới từ 65 tuổi trở lên. Bệnh hiếm gặp ở những người dưới 40 tuổi và nguy cơ ông Dahut nhận định tăng nhanh theo tuổi.

Nhóm nguy cơ cao mắc bệnh này gồm đàn ông lớn tuổi, những người có người thân trực hệ mắc bệnh hoặc có đột biến gene. Những người có lối sống không lành mạnh, thường xuyên tiếp xúc lâu dài với hóa chất công nghiệp hoặc tự thân có nồng độ testosterone cao bất thường cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Phẫu thuật là một trong nhiều phương pháp được áp dụng trong phác đồ điều trị ung thư tuyến tiền liệt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo ông William Dahut, Giám đốc khoa học của Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt thường phát triển âm thầm, kéo dài trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể tiến triển nhanh và rất khó kiểm soát.

Khi phát triển ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, đau hoặc cảm giác nóng rát khi tiểu, tiểu ít tia, có thể thấy máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.

Nếu đã di căn (thường đến xương), bệnh nhân có thể đau xương, gãy xương bệnh lý, mệt mỏi, sụt cân hoặc triệu chứng liên quan đến các vùng bị di căn.

"Một khi ung thư đã di căn đến xương, bệnh rất khó để chữa khỏi, dù vẫn có những liệu pháp rất hiệu quả để kiểm soát", ông Dahut nhận định.

Khả năng chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt phụ thuộc rất lớn vào giai đoạn phát hiện bệnh, mức độ ác tính (Gleason score) và tình trạng di căn. Đây là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm.

Ở giai đoạn sớm (giai đoạn 1 và 2), bệnh gần như có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng phương pháp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và xạ trị. Theo NCI, tỷ lệ sống sau 5 năm của nhóm bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn khu trú đạt trên 99%. Nhiều người sau điều trị có thể trở lại sinh hoạt bình thường mà không tái phát trong nhiều năm.

Khi ung thư lan sang mô lân cận hoặc hạch vùng chậu (giai đoạn 3), khả năng chữa khỏi giảm đi, nhưng bệnh vẫn có thể được kiểm soát lâu dài.

Bác sĩ thường kết hợp xạ trị và liệu pháp hormone (ADT), đôi khi phối hợp thêm phẫu thuật, giúp bệnh nhân duy trì chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sống thêm 10-15 năm hoặc hơn. Trong giai đoạn này, mục tiêu điều trị chuyển dần từ “chữa khỏi” sang “kiểm soát bệnh ổn định”.

Đối với ung thư tuyến tiền liệt đã di căn xa, bệnh không còn khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, một số tiến bộ trong điều trị đã giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ bệnh nhân khoảng thêm 2-5 năm, thậm chí 8-10 năm nếu đáp ứng tốt điều trị.

Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt là một trong những biện pháp quan trọng giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. ACS khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi và nam giới 40-45 tuổi có người thân mắc bệnh này nên đi tầm soát định kỳ mỗi 1-2 năm.

Điều này có thể giúp phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn chưa có triệu chứng và làm tăng đáng kể khả năng điều trị thành công.