Sau tiếng động lớn, gia đình phát hiện cô gái 16 tuổi nguy kịch ở phòng tắm

Vào nửa đêm, khi mọi người đang say giấc, một tiếng động mạnh đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn nhà nhỏ ở Tây Ninh. Gia đình bàng hoàng phát hiện nữ sinh V. (16 tuổi) nằm bất động trong phòng tắm.

Ngay lập tức, V. được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy em bị xuất huyết não cấp, phải chuyển gấp lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Tại khoa Cấp cứu, nữ sinh đã hôn mê sâu, kêu gọi không đáp ứng. Bệnh viện đã kích hoạt quy trình khẩn cấp.

Kết quả chụp chiếu mạch máu não cho thấy V. bị xuất huyết não vùng trán trái do vỡ dị dạng mạch máu não. Máu đã tràn vào não thất, đường giữa bị đẩy lệch 10mm, não thất giãn cấp tính.

Hình ảnh chụp chiếu cho thấy tình trạng xuất huyết não và dị dạng mạch máu của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ngay tại phòng chụp MSCT, các bác sĩ Ngoại Thần kinh, Cấp cứu, Gây mê Hồi sức đã hội chẩn khẩn cấp và thống nhất phải mổ ngay lập tức.

Vào 3 giờ sáng, ê-kíp phẫu thuật gồm hàng chục thành viên đã tranh thủ từng phút, thận trọng trong từng thao tác để lấy toàn bộ khối máu tụ, xử trí dị dạng và đặt dẫn lưu não thất.

Sau 6 giờ căng thẳng xuyên đêm, ca mổ kết thúc. Nữ bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục chăm sóc hậu phẫu trong sự hồi hộp của người nhà.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã có phản xạ nhẹ ở đầu ngón tay. Đến ngày thứ tư, đôi mắt em dần hé mở khi bác sĩ gọi tên. Từ đó, cô gái dần tỉnh táo, trò chuyện được và tự mình tập bước trên hành lang bệnh viện.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau khi được mổ và chăm sóc tích cực (Ảnh: BV).

Từ chỗ gượng dậy sau cơn hôn mê sâu, V. đã trở lại với nụ cười, khiến cả khoa Ngoại Thần kinh và gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

BS điều trị cho biết đột quỵ xuất huyết não không chỉ gặp ở người già mà có thể xảy ra đột ngột ở bất kỳ độ tuổi nào. Khi khối dị dạng vỡ, xuất huyết não diễn tiến cực nhanh và nguy kịch.

"Trường hợp của bệnh nhân trên là minh chứng rõ ràng cho việc nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế rất cao", bác sĩ cảnh báo.