Cô gái mọc sùi mào gà ở miệng

Một cô gái 23 tuổi ở Hà Nội đã bàng hoàng khi được chẩn đoán mắc sùi mào gà trong khoang miệng, một bệnh lây truyền qua đường tình dục, sau khi đi khám vì những tổn thương nhỏ mà cô lầm tưởng là "nhiệt miệng" thông thường.

N.H.N., 23 tuổi, đến từ Hà Nội, ban đầu chỉ thấy những vết loét nhỏ trong má và môi, gây rát khi ăn cay. Cô tự mua thuốc bôi vì nghĩ mình bị nhiệt miệng. Tuy nhiên, vài tuần sau, vết loét lành nhưng lại xuất hiện những mảng sần nhỏ, mềm, lạ thường, khiến cô quyết định đi khám.

Cô gái bất ngờ phát hiện sùi mào gà ở miệng (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam, người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, đã xác định đây là tổn thương sùi mào gà trong khoang miệng.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết có quan hệ tình dục bằng miệng với bạn trai vừa quen được 1 tháng và không sử dụng biện pháp bảo vệ vì nghĩ rằng quan hệ đường miệng an toàn.

Bác sĩ Thành phân tích: "Đây là vị trí ít gặp, nhưng số ca đang gia tăng, đặc biệt ở người trẻ có quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn".

Lầm tưởng về quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ lây nhiễm HPV

Theo BS Thành, sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, thường gặp nhất ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể xuất hiện ở môi, lưỡi, họng, thậm chí cả mắt và mũi. Virus có khả năng lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa niêm mạc, bán niêm mạc bị tổn thương với dịch tiết chứa HPV.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Trong khoang miệng, các vết loét nhỏ, vết xước do ăn uống, chải răng hoặc tổn thương niêm mạc là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập. Đặc biệt, quan hệ tình dục đường miệng, vốn được nhiều bạn trẻ coi là an toàn, lại là con đường tiềm ẩn rủi ro lây bệnh rất lớn".

Dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường

Biểu hiện sùi mào gà ở miệng thường kín đáo, ban đầu chỉ là vết loét nhẹ, giống nhiệt miệng hay viêm loét miệng thông thường. Sau đó, các mảng sùi mềm, màu hồng, không đau rõ rệt mới dần hình thành.

Do triệu chứng không rầm rộ, nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi tổn thương đã lan rộng, gây khó khăn cho điều trị.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ quan hệ tình dục bằng miệng ở thanh niên ngày càng cao.

Nhiều người lầm tưởng hình thức này "an toàn hơn" so với quan hệ truyền thống, nhưng thực tế, nguy cơ lây nhiễm HPV, lậu, giang mai, HIV… qua đường miệng vẫn rất lớn.

Không ít trường hợp đến bệnh viện khi tổn thương đã tiến triển nặng, lan ra nhiều vị trí, thậm chí có bệnh nhân nam phát hiện sùi mào gà ở cả vùng họng, gây đau khi nuốt.

Phòng ngừa và điều trị kịp thời, tránh biến chứng

Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời có thể tái phát nhiều lần, gây lo lắng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, một số chủng HPV còn liên quan đến ung thư hầu họng, ung thư cổ tử cung, dương vật, hậu môn…

Chuyên gia khuyến cáo: Phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm tỷ lệ tái phát và ngăn ngừa lây lan cho bạn tình. Sức khỏe tình dục lành mạnh bắt đầu từ ý thức phòng bệnh.

Mỗi người cần tự bảo vệ mình và bạn tình. Phát hiện sớm, điều trị triệt để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.