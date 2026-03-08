Nữ chiến binh K chạy bộ trước khi mổ khối u, đầu cạo trọc tham gia marathon

Từ sáng sớm, rất đông bệnh nhân đã có mặt tại khu vực hành lang lầu 7, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, để tham dự chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" lần thứ 16, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3),

Trong số này, có bệnh nhân xách theo cả túi dịch truyền chưa hết, kim luồn vẫn cắm trên tay; người khác lại ngồi xe lăn, được thân nhân đẩy từ phòng bệnh ra hành lang với vết mổ chưa lành hẳn. Có người đã trải qua những đợt hóa trị ung thư, đầu rụng sạch tóc, nhưng trên môi thì nở nụ cười tươi rói.

Họ háo hức tham gia chương trình, để cùng kể cho nhau nghe việc bản thân đã vượt qua bi kịch bệnh tật thế nào.

Các bệnh nhân vui vẻ tham dự chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" (Ảnh: Diệu Linh).

Tập chạy ở hành lang bệnh viện khi… chờ mổ ung thư

"Sau điều trị, tôi đã chạy 25km trước khi quay trở lại bệnh viện, gặp lại bác sĩ Khánh và các y bác sĩ đã đồng hành cùng tôi", chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (ngụ tỉnh Gia Lai) chia sẻ lại những ngày chống chọi với tử thần, giọng nhẹ tênh như miêu tả một chuyến phiêu lưu.

Cuối năm 2023, đúng lúc khi vừa hoàn thành đường chạy dài và đang chuẩn bị cho giải ultra marathon 75km, chị Hương được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú. Ban đầu, người phụ nữ sững sờ, không chấp nhận. Chị còn hỏi bác sĩ, rằng mạng sống của mình còn kéo dài không, và điều trị xong có chạy bộ được trở lại?

Rất nhanh sau đó, chị quyết định đối diện bệnh tật như một “chiến binh”, vì tin tưởng vào những giải thích cặn kẽ và phác đồ điều trị của bác sĩ, và hơn hết là tin tưởng vào bản lĩnh của chính mình.

Những ngày nằm viện, thay vì chìm vào nỗi sợ, chị cùng các bệnh nhân khác gội đầu cho nhau, tự làm đẹp bằng cách đắp mặt nạ bã cà phê. Thậm chí, trong thời gian chờ phẫu thuật, chị lấy hành lang khoa điều trị để tập chạy và rèn thể lực. Những bước chân nghị lực của người phụ nữ đã kéo nhiều bệnh nhân khác đứng dậy, cùng hòa nhịp chạy và đi bộ cùng chị.

Các chiến binh K chia sẻ hành trình đối mặt và vượt qua bệnh tật (Ảnh: Diệu Linh).

Sau nhiều ngày tuân thủ điều trị, chị Hương được xuất viện với sức khỏe ổn định. Hậu quả của những đợt hóa trị là việc đầu chị rụng nhiều tóc. Nhưng người phụ nữ không hề mặc cảm, mà tự lấy điều đó tạo điểm nhấn cho mình.

Tại một giải marathon của năm 2024, nữ runner Huỳnh Thị Tuyết Hương kiêu hãnh xuất hiện với mái đầu đã cạo trọc và chiếc nơ hồng buộc dưới cổ. Cô linh hoạt điều chỉnh cự ly phù hợp thể trạng và hoàn thành đường chạy marathon dễ dàng.

2 năm điều trị ung thư, chị Hương ghi lại đầy đủ hành trình - từ những ngày lo lắng khi nhận tin dữ đến khi đối diện, vượt qua bạo bệnh bằng nghị lực và niềm đam mê marathon - vào một cuốn nhật ký. Nó như một lời tri ân sâu sắc tới các y bác sĩ, và là sự động viên cho chính bản thân chị, để tiếp tục trên con đường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Chương trình văn nghệ giúp không khí chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" thêm ấm cúng (Ảnh: Diệu Linh).

Trao “màu hồng” để nhận lại nụ cười

Chị Võ Thị Yến Bình tự nhận mình "khùng lắm", khi mọi hoàn cảnh đều có thể làm bản thân bật cười. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một người đã trải qua những tháng ngày điều trị ung thư vú đầy thử thách, để cuối cùng chọn bước ra khỏi suy nghĩ tiêu cực với trái tim mở rộng hơn.

Chị kể, sau thời gian điều trị kéo dài, chị nhận ra bản thân phải sống chậm lại, tập tưới cây, nuôi cá, tìm những niềm vui nhỏ bé của cuộc đời, như quan sát một chú chim nhảy nhót trên ban công. Chị cũng tham gia “Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường”, để mang những món quà như sách, balo hồng, áo dài Tết cho các bệnh nhân đang điều trị.

"Màu hồng là màu của tinh thần lạc quan: nghĩ hồng, sống hồng và bước tiếp trong yêu thương. Với tôi, làm thiện nguyện không phải hy sinh mà là cách để nhận lại nụ cười, niềm vui và cảm giác được sống có ích”

Khi niềm vui làm mẹ còn chưa trọn vẹn, chị Huỳnh Thị Xuân Ngọc (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) phát hiện mắc ung thư ở thời điểm con thứ hai mới 4 tháng tuổi.

Quyết tâm phải sống để nuôi dạy con, nên sau khi được phẫu thuật cắt nửa trên vú phải và nhận kết quả giải phẫu bệnh, người phụ nữ chủ động tìm hiểu mọi thông tin về phác đồ điều trị.

Dù vậy, có những khi bệnh tật dày vò, người mẹ trẻ cũng mang băn khoăn, rằng không biết có vượt qua được căn bệnh quái ác.

Các bệnh nhân chia sẻ câu chuyện của bản thân và ghi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (Ảnh: Diệu Linh).

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân được xây dựng phác đồ hóa trị 6 chu kỳ phối hợp với xạ trị, cũng như được kết nối với các chiến binh K để lắng nghe kinh nghiệm điều trị. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ này, người phụ nữ được tiếp thêm niềm tin.

Tháng 7/2023, chị Ngọc bước vào chu kỳ hóa trị đầu tiên và tuân thủ phác đồ liên tục đến nay, để sức khỏe dần ổn định trở lại.

"Tôi luôn nghĩ mọi khó chịu khi điều trị là cơ hội để bản thân được sống, để được ở bên những người thân yêu. Bệnh tật cũng dạy tôi biết trân trọng hiện tại và lập kế hoạch rõ ràng hơn cho những ngày phía trước của cuộc đời”, chị Ngọc bày tỏ trước hàng chục bệnh nhân ung thư xung quanh.

Nhiều nụ cười đã nở trên môi bệnh nhân sau khi mỗi câu chuyện được chia sẻ (Ảnh: Diệu Linh).

Hành trình không đơn độc

Ở tuổi gần 40, chị Cẩm Tú phát hiện ung thư tuyến giáp, trải qua hai lần phẫu thuật và nhiều đợt điều trị iod phóng xạ. Trong giai đoạn hồi phục, yoga đến với chị như một người bạn im lặng, giúp chị tái tạo năng lượng, ổn định tinh thần và lắng nghe lại cơ thể mình.

Từ chỗ tập để phục hồi, chị dần nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên yoga, rồi quyết định rời bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi con đường ấy. Đến nay - đã 11 năm kể từ ngày phát hiện bệnh - đều đặn mỗi tuần, chị Tú trở thành giáo viên tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy, hướng dẫn chiến binh K những động tác yoga nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở.

Những bài tập trên được chị Tú dạy bằng chính trải nghiệm của mình, từ những buổi sáng từng nằm im trên giường bệnh đến chuỗi ngày “đứng dậy, hít vào, thở ra”, để bước tiếp.

PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa đã được tổ chức, như chương trình văn nghệ, yoga trị liệu, tặng quà, tặng 200 bữa ăn yêu thương…

Những món quà và 200 bữa ăn yêu thương từ nhà hảo tâm giúp tiếp thêm động lực tinh thần lẫn sức khỏe cho bệnh nhân trong cuộc chiến với ung thư (Ảnh: Diệu Linh).

Từ buổi đầu tiên diễn ra ngày 4/5/2023, đến nay chương trình đã được tổ chức 16 lần. Chặng đường dài nêu trên đến từ sự kiên trì của phòng Công tác Xã hội, từ các ca sĩ, nghệ sĩ, hội đoàn tình nguyện, đến sự quan tâm của Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Và trên tất cả, chính những chiến binh K đã chọn cùng quay lại với chương trình, để không ngừng chia sẻ, không ngừng truyền lửa cho nhau.

Từ câu chuyện của những người trong cuộc, các bệnh nhân nhắn nhủ nhau, rằng hành trình điều trị dù khó khăn nhưng họ không đơn độc. Cùng nắm tay, họ sẽ chiến thắng ung thư.