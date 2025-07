Nội soi ngược dòng ERCP cứu sống bệnh nhân có sỏi 0,5cm tắc ống mật chủ

Nhiễm trùng đường mật nặng vì viên sỏi 0,5cm

Bệnh nhân L.V.H (69 tuổi), cấp cứu tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng sốt cao, đau bụng, vàng da, vàng mắt nghiêm trọng, các chỉ số xét nghiệm đều ở mức báo động: CRP (đánh giá tình trạng nhiễm trùng) tăng 31 lần bình thường, Bilirubin tăng 9 lần, men gan tăng đến 14 lần bình thường.

Bệnh nhân H được cấp cứu và điều trị tích cực tại khoa ICU - BVĐK Hồng Ngọc.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định chụp CT 2560 lát cắt, kết quả phát hiện sỏi nhỏ kích thước chỉ 0,5 cm kẹt ở đoạn cuối ống mật chủ, gây ra tình trạng nhiễm trùng đường mật. Thời điểm cấp cứu, bệnh nhân đã gặp tình trạng nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm gan ứ mật, nguy cơ cao tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng tiến hành hồi sức, bù dịch, điều trị kháng sinh, nỗ lực kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn. Cùng lúc đó, một phiên hội chẩn liên chuyên khoa giữa Hồi sức tích cực, Nội tiêu hóa, Ngoại tiêu hóa, Chẩn đoán hình ảnh… được tổ chức nhanh chóng.

Phương án được lựa chọn là nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy sỏi ống mật chủ, giải áp đường mật, giải quyết tận gốc tình trạng tắc mật, nhiễm trùng đường mật cho người bệnh.

Trong quá trình thực hiện, khi máy soi xuống D2 tá tràng, cạnh núm vater có túi thừa lớn, núm nhỏ; do vậy, việc thông nhú khá khó khăn. Kíp thủ thuật đã cố gắng thông nhú thành công. Ngay khi catheter vào được đường mật đã thấy có dịch mủ trắng đục chảy qua lỗ nhú.

Thông qua chụp X-quang đường mặt bằng C-arm, bác sĩ phát hiện ống mật chủ giãn 12mm, có sỏi cản quang kích thước 0,5cm ở đoạn thấp ống mật chủ và có nhiều bùn mật trong lòng ống mật chủ. Sau khi cắt cơ oddi và kéo sỏi ra tá tràng, toàn bộ dịch mật ứ đọng và bùn mủ chảy ra ào ạt, đường mật lập tức được tái lập lưu thông.

“Ngay sau khi tiếp cận và kéo được viên sỏi ra tá tràng, dịch mủ và mật trắng đục chảy ra ào ạt. Điều này cho thấy viên sỏi đã làm tắc nghẽn ống mật chủ đoạn thấp trong một khoảng thời gian, tình trạng ứ mủ đã kéo dài, rất nguy hiểm. Việc lấy viên sỏi ra không chỉ giúp tái lập lưu thông đường mật mà còn giúp dẫn lưu toàn bộ dịch mủ, bùn cặn nhiễm khuẩn bị ứ tắc lâu ngày ra bên ngoài, giải quyết tận gốc tình trạng nhiễm trùng đường mật cho bệnh nhân”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình, Trưởng khoa Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc - Yên Ninh, bác sĩ trực tiếp thực hiện ERCP cho bệnh nhân H cho biết.

Chỉ 1 ngày sau thực hiện ERCP, các chỉ số viêm nhiễm của bệnh nhân H cải thiện rõ rệt, triệu chứng vàng da, vàng mắt, đau bụng giảm nhanh, bệnh nhân không còn sốt và được ra viện sau 5 ngày.

PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình - “Bàn tay vàng” trong nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng ERCP

PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình - Trưởng khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc - Yên Ninh là một trong những chuyên gia đầu ngành về nội soi tiêu hóa - nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP). Với gần 40 năm kinh nghiệm, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình đã trực tiếp thực hiện thành công hàng nghìn ca nội soi mật tụy ngược dòng, giúp nhiều người bệnh tắc ống mật chủ thoát cơn nguy kịch.

Trong đó phải kể đến nhiều trường hợp bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền, tình trạng tắc mật nghiêm trọng do sỏi ống mật chủ được nội soi mật tụy ngược dòng thành công, thoát được một cuộc đại phẫu lớn. Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh nhân có tiền sử sỏi ống mật chủ tái phát nhiều lần sau phẫu thuật cũng được lấy sỏi thành công mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng thêm 1 lần nữa.

PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi OMC cho bệnh nhân.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình, nội soi mật tụy ngược dòng là phương pháp điều trị sỏi OMC ưu việt, ít xâm lấn, can thiệp nhẹ nhàng, ít đau đớn, bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, không để lại vết sẹo sau can thiệp. Đặc biệt, ERCP an toàn và hiệu quả với cả bệnh nhân cao tuổi, người có bệnh lý nền phức tạp hoặc người không đủ điều kiện phẫu thuật lớn.

“Tại BVĐK Hồng Ngọc, kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng ERCP được triển khai thường quy, kết hợp với hệ thống máy móc hiện đại như CT 2560 lát cắt, hệ thống chụp X-quang cơ động C-arm, hệ thống nội soi tiên tiến của Nhật Bản…. giúp chẩn đoán sớm, can thiệp chính xác, điều trị hiệu quả cho hàng trăm trường hợp bệnh nhân tắc mật do sỏi ống mật chủ”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình cho biết thêm.

