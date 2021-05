Những thức uống "đốt cháy "mỡ nội tạng giúp cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ

Dân trí Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh phổ biến, xuất hiện ở nhiều lứa tuổi do chế độ ăn uống phản khoa học và sinh hoạt không đúng cách.

Vì không có triệu chứng nào cụ thể, nên bệnh gan nhiễm mỡ thường khó được phát hiện và trở thành nguyên nhân hàng đầu gây nên các bệnh nguy hiểm như xơ gan, viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Để điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ, cách đơn giản nhất có thể kể đến là việc sử dụng thức uống phù hợp giúp gan thanh lọc độc tố và hoạt động năng suất hơn. Một số thức uống dễ kiếm và dễ làm mà lại rất có ích trong việc "đốt cháy" mỡ nội tạng có thể kể đến là:

Trà xanh

Từ lâu, trà xanh đã được xem như là một loại "thảo dược" quý rất tốt cho sức khỏe con người. Theo nghiên cứu, thành phần chính trong trà xanh là epigallocatechin-3-gallate (EGCG) - là một phần trong nhóm các hợp chất polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào và mô khỏi những nguy hại do các phân tử không ổn định gây ra.

Năm 2008, một nghiên cứu của Mỹ đã chính thức công bố kết quả kiểm tra tác động của EGCG lên các triệu chứng của gan nhiễm mỡ ở những con chuột bị béo phì. Theo đó, loài động vật này đã được điều trị bằng EGCG trong suốt 4 tuần và kết quả mang lại rất khả quan, đó là phương pháp này đã đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ một cách cực kỳ hiệu quả.

Nước chanh không đường

Theo Đông y, chanh có vị chua, tính bình, có khả năng hỗ trợ rất tốt cho việc an thần, trừ thấp, chỉ khát, sinh tân. Do đó, nhiều người bệnh thường xuyên được khuyên sử dụng loại quả này để giúp cải thiện sức khỏe tốt hơn. Đặc biệt hơn, nước ép chanh còn là một phương pháp giảm cân an toàn và cực kì hiệu quả. Vì vậy, bệnh nhân gan nhiễm mỡ nên uống loại nước này mỗi ngày để giúp cân bằng được trọng lượng cơ thể, hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị bệnh, phòng chống bệnh tái phát.

Bên cạnh đó, đối với y học hiện đại, chanh là loại quả có chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Khi dung nạp chúng vào cơ thể sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, đồng thời giúp gan giải độc tốt hơn, làm sạch gan, loại bỏ những tạp chất, chất độc hại, mỡ thừa bên trong cơ quan này.

Cây chó đẻ răng cưa

Cây chó đẻ răng cưa là một loại thảo dược mọc dại nhiều nơi, cao chừng 30cm, thân gần như nhẵn, mọc thẳng đứng, mang cành, thường có màu đỏ. Cây chó đẻ răng cưa còn gọi là diệp hạ châu có vị đắng hơi ngọt, tính mát, có tác dụng làm mát gan, mát máu, giải độc, hạ men gan và tăng cường chức năng gan nên có thể hỗ trợ hiệu quả việc phòng ngừa và chữa bệnh gan nhiễm mỡ.

Chất đắng trong diệp hạ châu giúp gia tăng lượng glutathione là chất bảo vệ gan, từ đó tăng khả năng giải độc và khôi phục chức năng hoạt động của gan, do đó, rất tốt cho các trường hợp suy giảm chức năng gan do bia rượu viêm gan hoặc là gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, diệp hạ châu còn có tác dụng giảm đau và chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng ức chế sự hình thành mỡ trong gan, giúp hạn chế hiện tượng viêm hoại tử tế bào gan.

