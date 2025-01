Đi cấp cứu vì ngủ dậy thấy răng giả… biến mất

Thức giấc lúc sáng sớm, ông N.M.T. (48 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cảm thấy khó chịu, nuốt khó và đau tức ở vùng cổ. Kiểm tra vùng miệng, ông thấy hàm răng giả tháo lắp đã biến mất. Nghi ngờ mình nuốt răng giả, ông T. tức tốc gọi người nhà đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám và chụp X-quang cổ, các bác sĩ phát hiện hàm răng giả mắc kẹt ở thực quản bệnh nhân, đe dọa gây tổn thương hoặc thủng niêm mạc nếu không được xử lý kịp thời. Ekip bác sĩ đơn vị Nội soi nhanh chóng gắp hàm răng giả ra ngoài mà không gây thêm tổn thương nào cho bệnh nhân.

Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ngay sau khi được bác sĩ thực hiện thủ thuật gắp dị vật, sức khỏe của người bệnh ổn định và được cho xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Hùng Trí, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, đơn vị Nội soi cho biết, sự cố nuốt phải răng giả hiện nay không còn là trường hợp hiếm gặp. Những người đang sử dụng răng giả tháo lắp, lâu ngày, có hiện tượng lỏng lẻo và hay tự rơi ra ngoài cần hết sức cảnh giác.

Việc răng giả không được gắn chặt hoặc thiết kế không phù hợp có thể dẫn đến nguy cơ nuốt phải, đặc biệt là trong khi ngủ hoặc ăn uống. Nếu không xử lý kịp thời, việc nuốt răng giả có thể dẫn đến tổn thương đường tiêu hóa như tắc nghẽn, nhiễm trùng hoặc thủng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Để tránh các tai nạn tương tự, bác sĩ khuyến cáo người dân nên tháo răng giả (loại có thể tháo lắp) trước khi ngủ; kiểm tra răng giả định kỳ ít nhất 6 tháng/lần tại cơ sở nha khoa; thay thế răng giả hỏng, nứt, gãy hoặc không còn vừa vặn.

Người có răng giả nên ăn chậm, nhai kỹ và tránh các thực phẩm quá cứng để hạn chế rủi ro.

Gãy nhiều xương sau tai nạn khi hái me

Cũng trong thời điểm cận Tết, bà N.T.L. (60 tuổi, quê Long An), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức vùng chân phải, đau lưng.

Bà L. cho biết, trước đó có cùng em trai trèo lên cây hái me lúc giữa trưa. Nhưng trong lúc trèo xuống (chỉ còn cách mặt đất khoảng 2m) thì chẳng may bà bị trượt ngã, va đập mạnh chân vào thanh sắt.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ sơ cứu vết thương, nẹp gỗ đùi bàn chân phải và chỉ định chụp CT cho bệnh nhân. Qua đó, ghi nhận người phụ nữ bị gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân phải, xương đùi phải và xương bánh chè.

Người bệnh được chuyển qua điều trị tại khoa Chỉnh hình vi phẫu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và cân nhắc kỹ lưỡng, đưa ra phương án phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít dưới màn hình tăng sáng C-Arm.

Ảnh chụp phim tình trạng gãy xương của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, các phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc, xử lý vết thương và kết hợp xương gãy vững chắc.

3 ngày sau ca mổ thành công, chân bệnh nhân giảm đau và có thể cử động, sinh hoạt bình thường. Theo kế hoạch, khi vết thương lành thì người bệnh sẽ được hướng dẫn tập đi và vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tấn Thạnh, Trưởng khoa Chỉnh hình vi phẫu, trưởng kíp mổ, chia sẻ bà L. bị gãy xương phức tạp, với những mảnh gãy di lệch nhiều, khiến công tác nắn chỉnh xương cũng gặp không ít khó khăn.

Phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít sẽ giúp bảo vệ mạch máu quanh khu vực xương gãy và giúp bệnh nhân liền xương nhanh hơn, để sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ kiểm tra vết thương của người phụ nữ sau ca mổ (Ảnh: BV).

Té ngã vỡ xương mũi khi trang trí Tết

Khi leo thang dán chữ "Happy New Year" lên tường và cửa trong nhà để đón Tết, anh P. (35 tuổi) trượt té, mũi đập vào góc bàn. Dù được vợ hỗ trợ sơ cứu tại chỗ, hết chảy máu nhưng anh vẫn còn đau nhức và thấy mũi bị lệch.

Ngay sáng hôm sau, anh P. đến một bệnh viện ở TPHCM kiểm tra. Qua thăm khám lâm sàng và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ chẩn đoán anh P. bị vỡ xương mũi. Kết quả chụp CT-Scanner chỉ ra bệnh nhân vỡ xương ở cả hai bên mũi, lệch vách ngăn sang trái.

Anh P. được điều trị nội khoa 4 ngày để giảm sưng nề vùng mũi, để sau đó phẫu thuật nâng xương mũi, chỉnh hình vách ngăn. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 2 ngày. Đến ngày tái khám, bác sĩ kiểm tra thấy xương mũi, vách ngăn mũi bệnh nhân lành đúng vị trí, không biến chứng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy anh P. vỡ xương mũi hai bên (Ảnh: BV).

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng cảnh báo, giai đoạn cận Tết dễ xảy ra các tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt trong lúc sơn sửa, dọn dẹp nhà cửa.

Nếu chẳng may bị tai nạn vùng mặt, xương mũi sẽ rất nguy hiểm, không chỉ có nguy cơ gây mất chức năng mũi, biến chứng hoại tử nhiễm trùng mà còn ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ của bệnh nhân.

Do đó, người dân nên cẩn thận trong sinh hoạt, lao động. Nếu chẳng may gặp sự cố, cần đến bệnh viện khám sớm để được chẩn đoán đúng tình trạng và can thiệp kịp thời.