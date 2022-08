Những loại rau, quả mùa thu là thuốc quý cho sức khỏe

Rau cải xanh giàu đạm, vitamin A và vitamin C, folate, các chất chống oxy hóa giúp chống viêm, tăng cường miễn dịch.

Cải xanh là thực phẩm bổ mắt, tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng chống thiếu máu, phù hợp với mọi đối tượng.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một bát rau cải xanh luộc cung cấp 50% nhu cầu Vitamin C và hơn 60% nhu cầu Vitamin A. Lượng Beta-caroten trong rau cải xanh tương đương với rau ngót và thấp hơn cà rốt. Rau cải xanh giàu kali giúp lợi tiểu và kiểm soát huyết áp tốt. Lượng vitamin K trong rau cải giúp điều hòa quá trình đông máu.

Mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, chất xơ, các hợp chất chống oxy hóa.

Mướp đắng là thực phẩm giúp ổn định đường máu hiệu quả, kiểm soát mỡ máu, phòng chống thoái hóa võng mạc mắt, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân, bổ gan và giúp thanh nhiệt cơ thể.

Mướp đắng (dạng tươi, dạng khô) còn là vị thuốc dân gian hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, giảm mỡ máu…

Mướp đắng có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món ngon như: mướp đắng xào trứng, mướp đắng nhồi thịt, mướp đắng thái mỏng ăn cùng ruốc…

Cải thảo thuộc họ cải chứa nhiều nước, cung cấp ít năng lượng, giàu vitamin C, vitamin A, canxi, sắt và giàu các chất chống oxy hóa.

Cải thảo là thực phẩm giúp thanh nhiệt, đẹp da, chống lão hóa. Vitamin C trong cải thảo giúp tăng cường miễn dịch cơ thể.

100g cải thảo cung cấp 1g chất đạm, 1g chất sắt và khoảng 20% nhu cầu vitamin C trong một ngày.

Cải thảo được dùng trong bữa ăn hàng ngày, chế biến thành nhiều món như: canh, kim chi, salad… bổ dưỡng, tốt cho đường tiêu hóa, thanh nhiệt cơ thể.

Quả hồng giàu Beta- caroten, chất xơ, kali, các vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa. Là loại quả giúp tăng cường sức khỏe đôi mắt, hệ tim mạch, giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể.

Quả hồng chứa ít năng lượng, giàu dưỡng chất. Chỉ số đường huyết ở mức trung bình có thể sử dụng cho người tiểu đường. Nên ăn khi đã chín. Hồng khi chín mềm, có vị ngọt thanh mát, dễ ăn, phù hợp cho cả người cao tuổi và trẻ nhỏ. Hồng đỏ giàu lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc mắt, giảm quá trình thoái hóa.

Bưởi cung cấp ít năng lượng, giàu đạm, giàu vitamin C, kali… là thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch, sức khỏe hệ tim mạch, giúp giảm mỡ, đẹp da, chống lão hóa. Chỉ số đường huyết cao nhưng chỉ số tải đường huyết thấp, không làm tăng nhiều đường máu sau khi ăn.

Người bệnh tiểu đường có thể ăn 3 múi bưởi mỗi lần. Ăn 2 múi bưởi nhỏ cung cấp đủ nhu cầu vitamin C trong một ngày. Có thể chế biến bưởi thành các món như salad, nước ép bưởi...; cùi, vỏ bưởi có thể nấu chè.

Bưởi có vị chua, ngọt thanh, hàm lượng nước cao ăn vào có tác dụng thanh nhiệt.

Cam giàu vitamin C, kali… là thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch, sức khỏe hệ tim mạch, giúp giảm mỡ cơ thể, đẹp da, chống lão hóa. Acid citric có trong cam giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Một quả cam trung bình cung cấp khoảng một nửa nhu cầu vitamin C trong một ngày, vitamin C còn tăng cường hấp thụ sắt. Nên ăn cam nguyên múi hơn là uống nước ép để tăng cường chất xơ và hạn chế đường.

Súp lơ xanh có chứa lượng đạm đáng kể (100g súp lơ xanh chứa 2,95g đạm), lượng chất xơ cao hơn hầu hết các loại rau khác, lượng vitamin C và kali dồi dào. Một bát con súp lơ luộc cung cấp gần 90% nhu cầu vitamin C và khoảng hơn 10% nhu cầu chất xơ. Ăn súp lơ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe tim mạch, đường huyết. Súp lơ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại các gốc tự do gây tổn thương tế bào có thể dẫn đến viêm và bệnh tật. Súp lơ chứa lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc mắt.

Đậu cô ve giàu đạm thực vật, chất xơ, kali, sắt, folate, vitamin C giúp phòng chống thiếu máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Lượng đạm trong đậu cô ve tương đối cao, 100g đậu cô ve tương đương lượng đạm trong một quả trứng gà ta. 100g đậu cô ve cũng cung cấp 25% nhu cầu vitamin C của cơ thể.

Đậu cô ve là thực phẩm dễ tiêu hóa, phù hợp với những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc viêm đại tràng mãn tính.