Nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân tăng mạnh

Chia sẻ tại hội nghị quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành y tế năm 2025 diễn ra ngày 21/11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế, cho biết, ngành y tế Việt Nam đang đứng trước thời điểm đặc biệt quan trọng, một cơ hội mới để hội nhập và phát triển.

Cụ thể, nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang ngày một tăng mạnh. Mục tiêu của ngành y tế đến năm 2030 mở rộng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời tăng cường năng lực ứng phó trước biến đổi khí hậu và các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch mua sắm, tăng nội lực sản xuất thiết bị y tế và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là những yếu tố sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy hơn đối với dòng vốn đầu tư ngoại...

“Trong bối cảnh đó, M&A trở thành một trong những công cụ chiến lược giúp hệ sinh thái y tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tiệm cận chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi sự minh bạch, chuyên nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý ở mức cao nhất”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia Việt Nam đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư toàn cầu do nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng (Ảnh: T.H).

PGS.TS Đặng Đức Nhu, chuyên gia trong lĩnh vực M&A, cho biết thêm, giai đoạn 2020-2021, thế giới từng chứng kiến sự bùng nổ M&A toàn cầu trong lĩnh vực y tế, với giá trị giao dịch nửa đầu năm 2021 lên đến 330-340 tỷ USD. Sau thời gian chững lại vào các năm 2022-2024, thị trường thế giới bắt đầu phục hồi từ cuối năm 2024, đạt 115-120 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025.

Tại Việt Nam, trong 8 tháng, tổng giá trị M&A đã đạt 4,8 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước. Quy mô thương vụ trung bình tăng lên 42 triệu USD.

Theo ông Nhu, sức hút của y tế Việt Nam đến từ những yếu tố như dân số già hóa nhanh, người cao tuổi chiếm tới 20%, tầng lớp trung lưu dự kiến vượt 23 triệu người vào năm 2030, nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tăng mạnh ở cả thành thị lẫn nông thôn.

Khu vực tư nhân phát triển nhanh cùng chủ trương mở cửa và cải cách của Nhà nước, càng khiến thị trường trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang thúc đẩy ngành y tế chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa, số hóa và dựa trên dữ liệu.

Việc tăng cường hợp tác quốc tế không chỉ mang lại nguồn lực và kinh nghiệm quý báu cho chăm sóc sức khỏe, mà còn giúp y tế Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, sự phát triển của hoạt động M&A trong ngành y tế tại Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về khung pháp lý. Hành lang pháp lý cho M&A chưa hoàn thiện, thủ tục hành chính còn phức tạp; các quy định về quản trị doanh nghiệp, định giá tài sản trong lĩnh vực y tế chưa đồng bộ đã gây không ít khó khăn cho các thương vụ M&A.