Nhiều tiến bộ trong điều trị căn bệnh ung thư ác tính hàng đầu

Chia sẻ tại Hội thảo “Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư tụy” diễn ra ngày 29/11, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ung thư tụy là một trong những bệnh lý ác tính có tiên lượng rất xấu.

Bệnh khởi phát âm thầm và tiến triển nhanh, phần lớn người bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi khối u đã xâm lấn tại chỗ hoặc di căn xa. Mặc dù có rất nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư tụy đa mô thức bao gồm hóa chất, xạ trị, miễn dịch… Tuy nhiên phẫu thuật triệt căn vẫn đóng vai trò là cơ hội duy nhất cho người bệnh có thể điều trị khỏi bệnh.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: B.V).

"Các phẫu thuật điều trị ung thư tụy vẫn là một thách thức lớn đối với các phẫu thuật viên bởi vị trí giải phẫu phức tạp của tụy và nguy cơ biến chứng cao sau mổ.

Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật Robot ngày càng khẳng định lợi ích trong cắt khối tá tụy, tuy nhiên đây vẫn là một thách thức với hầu hết các phẫu thuật viên. Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giúp phẫu trường rõ ràng, giảm mất máu, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục", PGS Giáp đánh giá.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước và Nhật Bản, với nhiều nội dung cập nhật về những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư tụy hiện nay, là cơ hội rất lớn để các bác sĩ trao đổi, học tập.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: B.V).

Đặc biệt, tại hội thảo có các bài tham luận của GS.TS Shinji Abe, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo (Tokyo Medical University Hospital), Nhật Bản; GS.TS. Yuichi Nagakawa, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa và Nhi khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật gan mật tụy Nhật Bản.

Thống kê tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 1.200 ca ung thư tụy mới mắc và gần 1.100 ca tử vong.

Ung thư tụy là một trong những bệnh lý ung thư ác tính nhất của hệ tiêu hóa. Phẫu thuật cắt khối tá tụy là phương pháp điều trị triệt căn duy nhất đối với bệnh lý này.

Các nghiên cứu ước tính chỉ có 20% bệnh nhân ung thư tụy còn chỉ định phẫu thuật tại thời điểm chẩn đoán. Tuy nhiên, chỉ định phẫu thuật của ung thư tụy đang ngày càng được mở rộng, đặc biệt với nhóm bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn tiến triển.

Trên thế giới, thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu năm 2020 cho thấy tỉ lệ mắc ung thư tụy đứng hàng thứ 13 thế giới, nhưng lại đứng hàng đầu về tỉ lệ tử vong do ung thư.

Đến nay, nguyên nhân cụ thể của ung thư tụy vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố nguy cơ có liên quan mật thiết tới cơ chế bệnh sinh của ung thư tụy, trong đó có những yếu tố có thể phòng ngừa, có yếu tố không thể phòng ngừa.

Theo đó, 4 nhóm đối tượng có nguy cơ ung thư tụy cao là người viêm tụy cấp và tái phát nhiều lần dẫn đến viêm tụy mạn; người lạm dụng rượu, hút thuốc; người bệnh đái tháo đường; người béo phì do rối loạn chuyển hóa…