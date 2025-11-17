Đau âm ỉ vùng thượng vị, cụ bà 96 tuổi phát hiện ung thư dạ dày

Ngày 17/11, Bệnh viện K (Hà Nội) thông tin về trường hợp bệnh nhân rất cao tuổi được chữa ung thư dạ dày thành công.

Đầu tháng 11, bà B. được gia đình đưa đến khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K trong tình trạng phát hiện có khối u trong dạ dày.

Người nhà bệnh nhân cho biết, lúc đầu bà chỉ đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém, gần đây người bệnh đầy bụng khó tiêu, buồn nôn. Gia đình đã đưa người bệnh đi khám và tư vấn ở 3 cơ sở y tế khác nhau.

Bệnh nhân ổn định sau khi được phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày (Ảnh: Hà Linh).

Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân có một khối u kích thước khoảng 3x4cm ở hang môn vị, gây hẹp môn vị (gây buồn nôn, nôn, ăn không tiêu). Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực bụng chưa phát hiện di căn xa, vì thế bà B. được bác sĩ chỉ định phẫu thuật.

Các bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1 đã tư vấn kỹ cho bệnh nhân và gia đình về hiệu quả cũng như rủi ro của các phương pháp điều trị. Bệnh nhân nhất trí phẫu thuật, vượt qua quan niệm cho rằng “tuổi cao bệnh trọng, không nên mổ”.

Cuộc phẫu thuật diễn ra với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ê-kíp mổ, ê-kíp gây mê hồi sức. Các phương án giảm thiểu rủi ro đã được đặt ra: tối ưu hoá huyết áp, ổn định tình trạng tim mạch, chuẩn bị thiết bị cấp cứu tim mạch, phương án cầm máu...

Các phẫu thuật viên tiến hành cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch triệt để và nối phần dạ dày còn lại với hỗng tràng để lập lại sự lưu thông tiêu hóa. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, tinh thần lạc quan (Ảnh: Hà Linh).

"Ca mổ không chỉ thể hiện sự nỗ lực, chuyên môn và kỹ thuật của các bác sĩ mà còn thể hiện sự hiểu biết, tinh thần lạc quan, tinh thần quyết tâm điều trị của bệnh nhân và gia đình, mặc dù bệnh nhân ở tuổi xưa nay hiếm", PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 1 cho biết.

Hiện tại, bà B. hồi phục tốt, ăn uống bình thường trở lại, tinh thần của người bệnh rất lạc quan.

Bệnh viện K thông tin, trường hợp bệnh nhân B. cao tuổi được phẫu thuật điều trị ung thư thành công không phải hiếm gặp. Thời gian qua tại Bệnh viện K, nhiều trường hợp người bệnh dù cao tuổi mà được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

"Điều may mắn là các bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, nhờ vậy phương pháp điều trị đơn giản và đạt kết quả khả quan. Điều này cho thấy, tầm soát ung thư sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", PGS Vụ cho biết.

Tầm soát ung thư sớm sẽ giúp hiệu quả điều trị cao hơn, giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị; cải thiện chất lượng sống và ngăn ngừa những biến chứng của ung thư.

Thời gian gần đây, người bệnh đã ngày càng ý thức rõ hơn về vai trò của tầm soát ung thư sớm. Việc này có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh.

"Vì thế, mỗi người nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sớm để tăng cơ hội điều trị khỏi nếu không may mắc bệnh", chuyên gia khuyến cáo.