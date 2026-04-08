Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã thực hiện gần 9.000 lượt tiêm phòng dại. Trong đó, số lượng lớn nhất là do chó cắn (hơn 5.800 lượt).

Ngoài ra, có 4 trường hợp tiêm phòng do bị người khác tấn công, 1 ca bị bò sát kẹp và gần 3.000 lượt tiêm do các loài động vật khác gây thương tích.

Riêng về các trường hợp bị chuột cắn, số liệu cho thấy sự gia tăng đáng kể: 59 lượt trong tháng 1, 73 lượt trong tháng 2 và 82 lượt trong tháng 3.

Huyết thanh kháng dại dùng để tiêm cho người bị chó mèo và động vật cắn, tấn công (Ảnh: Hoàng Lê).

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận một trường hợp phát bệnh dại là một người đàn ông 55 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh. Bệnh nhân này đã được gia đình xin về vào tối 2/4 do tình trạng quá nặng, không thể cứu chữa.

Theo điều tra dịch tễ, vào khoảng tháng 6/2025, người đàn ông này bị chó của anh trai cắn vào ngón tay trái, gây chảy máu. Con chó này chưa được tiêm phòng và đã chết sau 6 ngày. Sau khi bị cắn, bệnh nhân đã tự ý dùng ớt và đất đắp vào vết thương, đồng thời chỉ tiêm một mũi vắc xin phòng dại, không đủ phác đồ.

Đến ngày 30/3, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, sợ gió, nuốt khó và được đưa đến bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM nhưng đã quá muộn.

BSCKII Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bày tỏ sự xót xa trước những trường hợp bệnh dại. Ông cho biết, đa số bệnh nhân đến từ vùng nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn và thiếu kiến thức về cách xử trí khi bị chó cắn.

Chó ở vùng quê thường được thả rông và không được tiêm phòng đầy đủ. Bác sĩ Thọ cũng nhấn mạnh rằng, y văn đã ghi nhận những trường hợp ủ bệnh dại kéo dài đến 19 năm trước khi phát bệnh và gây tử vong.

Người dân khi bị chó mèo tấn công cần đến bệnh viện sớm để được kiểm tra và can thiệp phù hợp (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh dại có diễn biến nhanh chóng và nguy hiểm. Nhiều bệnh nhân khi nhập viện vẫn còn tỉnh táo, nhưng sau cơn hoảng loạn tăng kích thích cực độ, họ nhanh chóng tiến triển đến ngưng tim, ngưng thở đột ngột.

Bác sĩ khuyến cáo, thời tiết nắng nóng mùa hè là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại bùng phát. Không chỉ cắn, việc chó, mèo hay các con vật khác liếm vào vết thương, cào cấu cũng có thể là con đường lây truyền virus dại. Do đó, người dân cần chú ý tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi.

Khi bị động vật cắn, cào, liếm vào vết thương - đặc biệt là ở các vùng nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, đầu chi, bộ phận sinh dục - người dân cần đến bệnh viện ngay lập tức để được kiểm tra, tiêm phòng và xử trí kịp thời.