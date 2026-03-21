Sở Y tế chỉ đạo khẩn sau khi 6 người bị một con chó nghi mắc bệnh dại cắn

Ngày 21/3, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã Ea Na vừa ghi nhận 6 trường hợp nghi bị chó dại tấn công.

Con chó thuộc sở hữu của gia đình ông Đ.H.Q. (trú tại thôn Thành Công, xã Ea Na).

Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk tiêm vaccine phòng dại cho chó (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Báo cáo với cơ quan chức năng, ông Q. cho biết gia đình có nuôi 2 con chó. Vào tháng 2, một con đã chết nghi mắc bệnh dại và được chôn sau vườn nhà. Đến ngày 15/3, con chó còn lại bất ngờ có nhiều biểu hiện lạ, trở nên hung hăng và cắn 2 người con gái của ông Q..

Trong ngày 16 và 17/3, con chó này còn lao tới cắn ông Q. và thêm 3 người hàng xóm. Tức giận, gia đình ông H. đã đánh chết con chó và mang chôn trong vườn.

Theo CDC Đắk Lắk, ngoài cắn 6 người trên, con chó này còn cắn thêm 3 con chó khác của các hộ dân lân cận trong thôn.

Tiếp nhận thông tin, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Buôn Ma Thuột đã lấy mẫu từ con chó nghi dại để xét nghiệm và đang chờ kết quả.

CDC Đắk Lắk phối hợp cơ sở y tế địa phương hướng dẫn người dân đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Riêng 3 con chó bị cắn, lực lượng chức năng đã bắt nhốt để theo dõi.

Trước vụ việc, Sở Y tế Đắk Lắk đã có văn bản hỏa tốc gửi chính quyền xã Ea Na và trung tâm y tế xã này đề nghị khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại nhằm kịp thời kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân và ổn định tình hình tại địa phương.

Sở Y tế giao CDC Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với trung tâm y tế địa phương tổ chức điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và hướng dẫn xử lý ổ dịch theo quy định chuyên môn. Công tác giám sát chủ động được tăng cường nhằm phát hiện sớm các trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc nghi phơi nhiễm để xử trí kịp thời.

Vào đầu tháng 3, chính quyền xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã công bố dịch bệnh dại trên địa bàn xã này sau khi ghi nhận một trường hợp người dân tử vong do chó dại cắn.