7 triệu người Việt sống chung với căn bệnh ngày càng trẻ hóa

Ngày 18/10, tại Hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường và Hội chứng chuyển hóa Hà Nội mở rộng lần thứ XI, do Hội Nội tiết - Đái tháo đường TP Hà Nội tổ chức, PGS.TS Đỗ Trung Quân cho biết, bệnh đái tháo đường ngày càng có xu hướng gia tăng.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), có khoảng 537 triệu người trưởng thành (20-79 tuổi) trên toàn cầu đang sống chung với bệnh đái tháo đường, dự kiến sẽ tăng lên 783 triệu người vào năm 2045.

PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội (Ảnh: Ngọc Linh).

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh ước tính khoảng 6-7% dân số trưởng thành, tương đương gần 7 triệu người, trong đó nhiều người chưa được chẩn đoán, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, thận và thần kinh. 55% người bệnh đái tháo đường gặp biến chứng, gồm 34% biến chứng về tim mạch, 39% mắt và thần kinh, 24% thận.

Vì vậy, mục tiêu toàn cầu đến năm 2025 là ngăn chặn sự gia tăng của bệnh đái tháo đường và béo phì - một nỗ lực chung của toàn thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

PGS Quân cho biết, hội nghị diễn ra trong 2 ngày 17-18/10 là diễn đàn khoa học uy tín, quy tụ các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá trên khắp cả nước.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo về những nghiên cứu khoa học mới nhất, các chuyên đề tổng quan cập nhật cũng như kinh nghiệm thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh được trình bày.

Mục tiêu cao nhất của Hội nghị là nâng tầm công tác dự phòng và điều trị hiệu quả bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường cùng các rối loạn chuyển hoá - những căn bệnh đang được xem là “thách thức sức khỏe toàn cầu” của thế kỷ XXI.

Các đại biểu, báo cáo viên tham dự hội nghị (Ảnh: Ngọc Linh).

Theo PGS Quân, bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng làm tăng chi phí y tế, giảm chất lượng cuộc sống. Đây là thách thức lớn với y tế Việt Nam nói chung và y tế Hà Nội nói riêng.

Không chỉ gia tăng nhanh số người mắc bệnh, mà đái tháo đường ngày càng trẻ hóa. Thực tế, có những bệnh nhân 14-15 tuổi đã mắc đái tháo đường type 2.

"Nếu không được kiểm soát, điều trị, đái tháo đường có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như biến chứng tim, thận, mắt, tổn thương thần kinh, bàn chân... Bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị suy tim gấp 5 lần so với người không mắc bệnh. Một nửa trong số đó có nguy cơ tử vong trong 5 năm", PGS Quân cảnh báo.

Theo chuyên gia này, đái tháo đường là bệnh mãn tính phải điều trị suốt đời bằng thuốc, điều chỉnh dinh dưỡng, vận động. Kiểm soát tốt đường huyết, người bệnh có sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường đang rất hoang mang vì những quảng cáo tràn ngập trên Internet, mạng xã hội về "một liệu trình chữa khỏi bệnh tiểu đường", khiến không ít bệnh nhân bỏ thuốc, từ đó nguy cơ tăng nặng biến chứng, thậm chí tử vong.

Mỗi người có thể phòng ngừa nguy cơ mắc đái tháo đường bằng cách tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh để duy trì cân nặng vừa phải, tránh béo phì.

Khi có bệnh đái tháo đường cần điều trị, kiểm soát tốt đường huyết theo chỉ định của thầy thuốc, tuyệt đối không bỏ thuốc, tin theo các biện pháp quảng cáo chưa được kiểm chứng.