Nhiều lợi ích của dưa hấu - món ăn mọng nước trong ngày hè

Dưa hấu không chỉ là một loại quả mọng nước, là món ăn giải khát hoàn hảo cho ngày hè oi bức mà còn mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta.

Giúp bạn luôn giữ đủ nước trong cơ thể

Giữ đủ nước là một việc rất quan trọng để cơ thể bạn khỏe mạnh.

Điều hòa nhiệt độ cơ thể, duy trì chức năng của các cơ quan, cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào tất cả đều phụ thuộc vào việc cung cấp đủ nước.

Dưa hấu cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng và nước (Ảnh minh họa: Getty).

Ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao có thể giúp cơ thể bạn cung cấp đủ nước cần thiết để hoạt động bình thường. Vì dưa hấu chủ yếu chứa nhiều nước, nên nó có thể là một lựa chọn tuyệt vời để cung cấp đủ nước cho cơ thể bạn hàng ngày.

Giàu dinh dưỡng

Dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm kali, magie, vitamin A và C. Hơn nữa, trong dưa hấu có rất nhiều citrulline, một loại axit amin có thể cải thiện hiệu suất tập luyện.

Ngoài ra, dưa hấu còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, carotenoid, lycopene và cucurbitacin E, tất cả đều là những chất chống oxy hóa cần thiết có lợi cho cơ thể bạn.

Không khó để bắt gặp dưa hấu tại các trạm tiếp sức trong các giải chạy bộ tại Việt Nam, bởi chỉ một vài miếng dưa mát lạnh cũng giúp người tham gia vừa giải khát, vừa bổ sung năng lượng nhanh chóng và tỉnh táo tiếp tục cuộc đua.

Hỗ trợ tiêu hoá

Trong dưa hấu chứa nhiều nước và một lượng nhỏ chất xơ, cả hai đều cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp nhuận tràng hoạt động hiệu quả, trong khi đó, nước giúp vận chuyển chất thải qua đường tiêu hóa tốt hơn.

Có lợi cho xương khớp

Trong dưa hấu cũng có nhiều chất chống viêm nên vì vậy loại hoa quả này rất có lợi cho sức khỏe xương khớp của bạn.

Loại quả này chứa một sắc tố tự nhiên gọi là beta-cryptoxanthin, loại sắc tố này có thể bảo vệ khớp khỏi tình trạng viêm. Vài nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng khi tiêu thụ loại quả này, theo thời gian, tình trạng viêm trở nên ít hơn. Điều này có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh lý như loãng xương hoặc viêm khớp.

Có thể làm giảm đau nhức cơ

Citrulline, một loại axit amin có trong dưa hấu, có thể mang lại những lợi ích cho những người hay tập luyện thể thao bao gồm cải thiện hiệu suất tập luyện và giảm đau nhức cơ bắp.

Một bài đánh giá cho thấy việc bổ sung citrulline thường xuyên trong ít nhất 7 ngày giúp cải thiện aerobic performance (hiệu suất hiếu khí) bằng cách tăng sản xuất lượng oxit nitric của cơ thể, giúp giãn nở mạch máu để tim không phải làm việc quá sức để từ đó có thể bơm máu đi khắp cơ thể.

Với 92% thành phần là nước, dưa hấu không chỉ là loại trái cây giúp giải khát nhanh chóng mà còn là “siêu thực phẩm” giàu dưỡng chất.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ quá mức cũng có thể gây tăng đường huyết, đặc biệt nếu ăn dưa hấu riêng lẻ với lượng lớn.

Vì thế, có thể kết hợp dưa hấu với nguồn protein hoặc chất béo lành mạnh, như một nắm hạnh nhân hoặc sữa chua không đường.