Nhiều học sinh bị đau bụng, nôn sau khi dùng suất ăn được hỗ trợ

Ngày 24/4, UBND xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhiều học sinh bị đau bụng, nôn sau khi ăn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/4, các em học sinh ở một trường tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Lộc được hỗ trợ suất ăn là cơm, bánh bao, bún.

Sau khi ăn bánh bao, bún, nhiều em bị đau bụng, nôn ói.

Sau khi ăn, một lúc sau, có hơn 40 em học sinh bị các triệu chứng như đau bụng, nôn… nên được đưa đến cơ sở y tế.

Theo chính quyền địa phương, sau khi được y bác sĩ chăm sóc, hiện sức khỏe, tinh thần của các em học sinh đều ổn định. Ngành chức năng chuyên môn đã lấy mẫu thức ăn để làm rõ nguyên nhân.

"Trước đây, một nhóm từ thiện ở địa phương thường nấu phần ăn sáng cho các em. Gần đây, do có nhiều công việc nên nhóm không nấu mà mua khoảng 300 suất ở bên ngoài", một lãnh đạo xã Vĩnh Lộc thông tin với phóng viên Dân trí.