Cà Mau: Đối tượng nào được khám, sàng lọc sức khỏe trong năm 2026?

Ngày 16/4, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, theo kế hoạch từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc (gọi chung là khám sức khỏe) ít nhất 1 lần/năm theo lộ trình.

Cùng với đó, kết quả khám của người dân được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.

Từ năm 2026, tỉnh Cà Mau tổ chức khám sức khỏe cho nhiều đối tượng (Ảnh minh họa: CTV).

Theo lộ trình của UBND tỉnh Cà Mau, năm 2026, tỉnh triển khai khám sức khỏe cho các đối tượng, gồm: trẻ em dưới 24 tháng tuổi; người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và người từ đủ 24 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

Đối tượng bảo trợ xã hội; người đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.

Trong giai đoạn 2027-2030, ngoài các nhóm đối tượng trên, sẽ mở rộng sang những người đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; người dân không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã được Sở Y tế công bố đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp cần thiết, đơn vị tổ chức có thể xin phép Sở Y tế để khám lưu động ngoài cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối với người lao động, học sinh, sinh viên, việc khám sức khỏe được tổ chức tại các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện do người sử dụng lao động hoặc cơ sở giáo dục lựa chọn và ký hợp đồng tổ chức khám theo quy định.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại, người dân được lựa chọn và thực hiện khám sức khỏe tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào đủ điều kiện theo danh sách do Sở Y tế công bố, bảo đảm thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, triển khai chương trình với mục tiêu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm trọng tâm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật, chi phí y tế và từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe hiện đại, bền vững.