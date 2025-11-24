Cắt cơn đau đầu dữ dội trong 3 năm bằng tiêm phong bế thần kinh chẩm

Đau giật dữ dội vùng đỉnh đầu trái ròng rã suốt 3 năm

3 năm gần đây, anh H.H.D (41 tuổi) thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, giật từng cơn do tổn thương dây thần kinh chẩm. Cơn đau thường đến bất chợt, đặc biệt ở vùng đỉnh đầu trái, khiến anh khó tập trung, công việc bị ảnh hưởng và sinh hoạt hằng ngày trở nên xáo trộn.

Giai đoạn đầu, triệu chứng chỉ âm ỉ một bên đầu. Tuy nhiên, sau đó mức độ tăng dần, lan xuống vùng thái dương và nhiều lần khiến anh phải ngừng mọi việc để chờ cơn đau dịu lại.

Anh từng tự dùng thuốc giảm đau nhưng không có hiệu quả, hết thuốc lại đau lại. Đau quá, anh mới đến cơ sở y tế thăm khám thì được chẩn đoán đau đầu do tổn thương thần kinh chẩm. Từ thời điểm đó, anh trải qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng hiệu quả không đáng kể. Tình trạng kéo dài buộc anh phải chuyển sang công việc nhẹ hơn để phù hợp với sức khỏe.

Đau đầu dai dẳng khiến anh D suy giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Freepik).

Tiêm phong bế thần kinh chẩm - Giảm đau nhanh sau 20 phút

Qua giới thiệu của người quen, anh D biết đến phương pháp tiêm phong bế thần kinh chẩm đang triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và quyết định tìm đến điều trị.

Trực tiếp thăm khám và điều trị cho anh D là TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

TS.BS Trịnh Tú Tâm chia sẻ: “Bệnh nhân D mắc chứng đau đầu do thần kinh chẩm mạn tính. Cơn đau có thể khởi phát khi bị gió thổi vào, khi vận động sai tư thế hoặc thậm chí khởi phát bất chợt ngay cả khi không có tác nhân kích thích. Dù không gây biến chứng nguy hiểm nhưng tình trạng này lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tổng thể và chất lượng sống của người bệnh”.

Theo bác sĩ Tâm, điều trị đau dây thần kinh chẩm bao gồm dùng thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc điều trị đau thần kinh kết hợp vật lý trị liệu để xoa bóp, kéo giãn cơ, giảm áp lực và tránh chèn ép dây thần kinh. Tuy nhiên, trong trường hợp của anh D, cơ thể đã ít đáp ứng với thuốc, nên bác sĩ chỉ định tiêm phong bế thần kinh chẩm - phương pháp tối ưu giúp kiểm soát cơn đau mạn tính.

Dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính hiện đại, bác sĩ đưa 1 kim nhỏ như sợi tóc có chứa hỗn hợp thuốc tê và thuốc chống viêm trực tiếp vào dây thần kinh chẩm lớn (thần kinh Arnold). Thuốc được đưa đúng vị trí đã chặn tín hiệu truyền cơn đau từ dây thần kinh tới não.

Hình ảnh đường đi của thuốc thông qua mũi kim vào dây thần kinh chẩm dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính (Ảnh: BVCC).

Sau 5 phút thực hiện thủ thuật, anh D cảm nhận cơn đau giảm rõ rệt, cử động cổ và vai linh hoạt hơn, không còn bị đau giật bất ngờ. Một ngày sau, cơn đau xuất hiện với tần suất thưa dần và chỉ ở mức nhẹ, khoảng 3/10 so với trước.

BS Trịnh Tú Tâm thực hiện tiêm phong bế thần kinh chẩm cho anh D (Ảnh: BVCC).

Sau khi xuất viện, anh D tiếp tục được điều trị nội khoa kết hợp xoa bóp, giãn cơ vùng cổ vai gáy để duy trì hiệu quả.

Bác sĩ Tâm chia sẻ: “Đau đầu do thần kinh chẩm dễ bị nhầm lẫn với các bệnh đau đầu khác do không có xét nghiệm đặc hiệu. Vì vậy, tiêm phong bế thần kinh chẩm vừa giúp chẩn đoán xác định, vừa hỗ trợ điều trị hiệu quả vì có thể tập trung được liều lượng thuốc cao nhất vào vị trí dây thần kinh gây đau, đồng thời giảm tác dụng phụ từ thuốc theo đường toàn thân. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân không hoặc ít đáp ứng với điều trị nội khoa”.