Phẫu thuật nội soi cắt cơn đau bụng âm ỉ 7 năm vì u xơ tử cung

7 năm đau bụng vì u xơ tử cung

Chị Lê Vân (43 tuổi, Hà Nội) đã phát hiện u xơ tử cung từ 7 năm trước. Trong thời gian đó, chị thường xuyên phải chịu những cơn đau âm ỉ tại vùng hạ vị, ban đầu xuất hiện rải rác nhưng tăng dần theo thời gian. Khoảng một năm gần đây, tình trạng đau trở nên rõ rệt hơn kèm rong kinh kéo dài, lượng máu kinh nhiều khiến chị thường xuyên mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc.

Tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy chị Vân có đa u xơ tử cung, trong đó khối lớn nhất nằm ở dưới thanh mạc có kích thước khoảng 7cm, xung quanh là nhiều khối u nhỏ, một số khối có dấu hiệu xung huyết. Các khối u gây chèn ép các cơ quan lân cận và làm biến dạng cấu trúc tử cung.

Hình ảnh siêu âm khối u xơ kích thước hơn 7cm làm biến dạng tử cung (Ảnh: BVCC).

ThS.BS.CKII Nguyễn Văn Xuyên (Trưởng Đơn nguyên Phụ khoa và Tuyến vú), cho biết có ba yếu tố chính khiến tình trạng đau bụng và rong kinh ở bệnh nhân kéo dài. Thứ nhất, khối u xơ kích thước lớn gây chèn ép các cơ quan lân cận vùng tiểu khung gây đau âm ỉ.

Thứ hai, u xơ làm rối loạn co bóp tử cung, dẫn đến rong kinh kéo dài, khiến người bệnh suy nhược. Thứ ba, tình trạng đa u xơ khiến cấu trúc tử cung bị biến dạng, làm các triệu chứng đau ngày càng tăng và khó kiểm soát bằng điều trị nội khoa.

Trước nguy cơ u xơ tử cung tiếp tục tiến triển gây thiếu máu và ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi nhằm xử lý triệt để khối u, phù hợp với mong muốn can thiệp ít xâm lấn của người bệnh.

“Với những trường hợp u xơ kích thước lớn, gây đau kéo dài và có dấu hiệu chèn ép, việc tiếp tục theo dõi có thể khiến triệu chứng ngày càng nặng hơn. Can thiệp phẫu thuật nội soi có thể vừa giải quyết triệt để nguyên nhân, vừa hạn chế đau, phù hợp với nguyện vọng của người bệnh”, bác sĩ Xuyên nhận định.

Phẫu thuật nội soi - Phương án xử lý u xơ tử cung ít xâm lấn

Phẫu thuật nội soi là phương pháp phẫu thuật hiện đại, trong đó bác sĩ không cần mở rộng ổ bụng như phẫu thuật mổ mở mà chỉ tạo một vài đường rạch nhỏ trên thành bụng, thường có kích thước 0,5-1cm. Qua các đường rạch này, hệ thống ống trocar, camera nội soi và dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng được đưa vào ổ bụng để tiếp cận và xử lý tổn thương.

Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, ê-kíp đã tỉ mỉ bóc tách và loại bỏ triệt để khối u mà vẫn bảo tồn tử cung. Người bệnh không cần phải truyền thêm máu. “Thực hiện phẫu thuật nội soi với bệnh nhân có nhiều u xơ hoặc khối u kích thước lớn đòi hỏi phẫu thuật viên phải dạn dày kinh nghiệm để có thể đánh giá chính xác về vị trí cũng như mức độ chèn ép của khối u.

Đặc biệt, việc bóc tách cần được thực hiện cẩn trọng để tránh tổn thương các cơ quan lân cận, hạn chế biến chứng trong và sau phẫu thuật”, bác sĩ Xuyên nói thêm.

Phẫu thuật nội soi đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề vững vàng và kỹ thuật khéo léo (Ảnh: BVCC).

So với phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi mang lại nhiều ưu điểm như ít đau sau mổ, giảm mất máu, sẹo mổ nhỏ, đồng thời giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn và rút ngắn thời gian nằm viện. Trong ca bệnh này, sau khoảng 12 giờ phẫu thuật, chị Vân gần như không còn cảm giác đau và có thể tập đi lại nhẹ nhàng.

Chị Vân hồi phục tốt sau can thiệp (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ không nên chủ quan khi được phát hiện u xơ tử cung có kích thước nhỏ. Để đề phòng biến chứng, chị em nên thăm khám định kỳ và trao đổi sớm với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn phương án điều trị phù hợp.

“Phẫu thuật nội soi giúp giải quyết hiệu quả các khối u xơ gây triệu chứng, đồng thời hạn chế xâm lấn và giảm gánh nặng hồi phục cho người bệnh. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên kích thước u, số lượng nhân xơ và tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân”, bác sĩ Xuyên nhấn mạnh.