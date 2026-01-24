Người dùng cần lưu ý điều gì khi thêm mật ong vào cà phê?

Thêm mật ong vào cà phê ngày càng được ưa chuộng khi nhiều người tìm kiếm giải pháp thay thế tự nhiên cho đường tinh luyện.

Sự thay đổi đơn giản này không chỉ giúp tách cà phê hằng ngày trở nên giàu dinh dưỡng hơn mà còn bổ sung những tầng hương vị tinh tế, hài hòa với đặc tính tự nhiên của cà phê.

Với nhiều người yêu cà phê, đồng thời thích vị ngọt của mật ong, cà phê pha mật ong mang lại vị ngọt cân bằng cùng những lợi ích sức khỏe mà đường thông thường khó có được.

Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng đặt ra không ít câu hỏi, bài viết dưới đây tổng hợp và phân tích các thông tin khoa học hiện có, giúp người đọc hiểu rõ hơn và sử dụng mật ong trong cà phê một cách hợp lý.

Vị ngọt tự nhiên: Mật ong so với đường

Theo Healthline, mật ong và đường đều là các dạng carbohydrate đơn giản, nhưng khác nhau về thành phần và giá trị dinh dưỡng.

Mật ong thường được xem là lựa chọn thay thế đường tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Đường trắng chủ yếu là sucrose tinh luyện, hầu như không cung cấp vitamin hay khoáng chất. Trong khi đó, mật ong chứa hỗn hợp fructose và glucose, kèm theo một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất, enzyme và các hợp chất chống oxy hóa.

Chỉ số đường huyết của mật ong dao động khoảng 50-58, thấp hơn so với đường trắng (khoảng 65). Điều này đồng nghĩa mật ong ít gây tăng đường huyết đột ngột hơn, có thể giúp duy trì năng lượng ổn định trong buổi sáng.

Tuy nhiên, do mật ong là một dạng đường, việc tiêu thụ quá mức có thể gây những tác động tiêu cực tương tự như đường trắng.

Về hương vị, mật ong mang đến sự phức hợp với các nốt hoa, trái cây hoặc gỗ, tùy theo nguồn hoa. Những sắc thái này có thể làm nổi bật hương vị tự nhiên của cà phê, điều mà vị ngọt của đường khó đạt được.

Lợi ích sức khỏe khi thêm mật ong vào cà phê

Cà phê cung cấp các hợp chất như axit chlorogenic và melanoidin, trong khi mật ong chứa các hợp chất phenolic và flavonoid. Các chất này đều giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy, một số loại mật ong sẫm màu có hàm lượng chất chống oxy hóa tương đương với nhiều loại trái cây và rau củ.

Mật ong thô chứa lượng nhỏ phấn hoa, enzyme và propolis, có thể góp phần hỗ trợ miễn dịch.

Một nghiên cứu trên tạp chí Nutrients năm 2020, cho thấy mật ong có đặc tính kháng khuẩn và tiềm năng hỗ trợ sức khỏe đường ruột nhờ tác dụng tiền sinh học.

Chỉ số đường huyết của mật ong dao động khoảng 50-58, thấp hơn so với đường trắng khoảng 65 (Ảnh: Smiley Honey).

Dù hàm lượng các hợp chất này không lớn, việc sử dụng đều đặn có thể mang lại lợi ích nhẹ, đặc biệt trong mùa lạnh và cúm.

Glucose trong mật ong được cơ thể hấp thu nhanh, cung cấp nguồn năng lượng tức thì, trong khi fructose được chuyển hóa chậm hơn, giúp duy trì năng lượng ổn định trong thời gian dài.

Nhờ sự kết hợp này, mật ong khi dùng cùng cà phê có thể giúp quá trình giải phóng năng lượng diễn ra cân bằng hơn so với cà phê pha đường tinh luyện.

Một nghiên cứu đăng trên Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine cho thấy mật ong có hiệu quả tốt hơn một số loại thuốc giảm ho thông dụng trong việc cải thiện tình trạng ho về đêm ở trẻ em.

Khi được pha cùng cà phê nóng, mật ong có thể góp phần làm dịu cảm giác rát họng hoặc kích ứng nhẹ ở đường hô hấp trên.

Mật ong có mất lợi ích khi pha với cà phê nóng?

Các phân tích cho thấy mật ong chứa hơn 180 hợp chất khác nhau, bao gồm các enzyme tự nhiên như diastase, invertase và glucose oxidase, axit amin và axit hữu cơ.

Nhiệt độ cao có thể làm giảm hoạt tính của một số enzyme nhạy cảm trong mật ong. Tuy nhiên, nhiều hợp chất có lợi khác, đặc biệt là chất chống oxy hóa vẫn khá ổn định.

Để tối ưu lợi ích, các chuyên gia khuyến nghị nên để cà phê nguội bớt (khoảng 60°C) rồi mới thêm mật ong.

Lưu ý khi sử dụng mật ong trong cà phê

Dù được xem là chất tạo ngọt tự nhiên, mật ong vẫn chứa hàm lượng năng lượng cao, thậm chí nhỉnh hơn đường tinh luyện, với khoảng 21 calo mỗi thìa cà phê so với 16 calo của đường.

Mật ong chứa hàm lượng năng lượng tương đối cao với khoảng 21 calo mỗi thìa (Ảnh: Redcliffe labs).

Người dùng cần thận trọng khi sử dụng, đặc biệt là những người có tiền sử dị ứng với phấn hoa. Bên cạnh đó, mật ong không phù hợp với chế độ ăn thuần chay.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum, một tình trạng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng.

Đối với người mắc đái tháo đường, mật ong vẫn có khả năng làm tăng đường huyết, dù mức tăng có thể thấp hơn so với đường tinh luyện, vì vậy việc sử dụng cần được kiểm soát chặt chẽ và tuân theo tư vấn của bác sĩ.

Việc sử dụng mật ong đúng cách, với liều lượng vừa phải và chú ý đến nhiệt độ có thể giúp người uống cà phê tận hưởng trọn vẹn cả hương vị lẫn giá trị sức khỏe trong mỗi tách cà phê buổi sáng.