Người đàn ông nhập viện trong tình trạng tím tái sau bữa thủ lợn

Mắc liên cầu lợn vì ăn thủ lợn luộc chưa chín kỹ

Trước đó, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Lục Nam cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, tức ngực, sốt cao sau khi ăn thủ lợn luộc chưa chín kỹ. Dù đã được hạ sốt và truyền dịch, nhưng diễn biến xấu nhanh chóng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, huyết áp tụt sâu, sốt cao liên tục, lơ mơ, tím tái toàn thân. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu tích cực, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn, đồng thời có dấu hiệu viêm màng não mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, viêm màng não mủ trên nền bệnh nhân tăng huyết áp.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch (Ảnh: B.V).

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, ăn uống được, hết sốt, các chỉ số huyết học trở về bình thường, kết quả cấy máu âm tính. Bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới và tiếp tục điều trị kháng sinh đủ liệu trình.

BSCKI Thái Văn Tiệp, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết, đây là trường hợp điển hình của nhiễm liên cầu lợn thể nặng khi xuất hiện đồng thời cả hai thể nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi để phòng ngừa nguy cơ nhiễm liên cầu lợn và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Khi có biểu hiện sốt cao kéo dài, không dứt, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, tím tái hoặc rối loạn ý thức, người bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bệnh liên cầu lợn ở người là gì?

Theo Bộ Y tế, bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn liên cầu lợn lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là lợn mắc bệnh.

Triệu chứng của bệnh gồm sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác, xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể, cơ thể lạnh, tụt huyết áp...

Người bị nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn thường do tiếp xúc trực tiếp (chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển) hoặc sử dụng các sản phẩm từ lợn như tiết canh, thịt, phụ tạng của lợn ốm, chết, lợn mang vi khuẩn chưa được nấu chín.

Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vùng tổn thương hở trên da hoặc niêm mạc, khu trú và phát triển tại chỗ, qua hạch bạch huyết vào máu và gây bệnh cho nhiều cơ quan, phù tạng.

Để phòng bệnh, người dân lưu ý:

- Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết.

- Khi có vết thương hở, hoặc có các vùng da bị tổn thương không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống; hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc.

- Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng.