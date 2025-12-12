Bàng hoàng phát hiện mắc ung thư môi

Anh V.L. (55 tuổi, quốc tịch nước ngoài) có thói quen hút đến 2 bao thuốc lá mỗi ngày trong thời gian dài. Cách đây hơn 2 tháng, anh bắt đầu xuất hiện vết loét ở môi dưới, dần dần vết loét lan rộng, bờ loét nham nhở, dễ chảy máu mỗi khi ăn uống.

Tình trạng kéo dài không thuyên giảm khiến anh và gia đình lo lắng, tìm đến nhiều cơ sở y tế địa phương để điều trị nhưng không cải thiện. Anh cùng gia đình quyết định sang Việt Nam và đặt niềm tin vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Tại đây, anh được thăm khám với ThS.BSCKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn. Qua quan sát và đánh giá lâm sàng, bác sĩ nhận thấy đây không phải là vết loét thông thường mà mang nhiều đặc điểm của một dạng ung thư ở môi dưới.

Người bệnh thăm khám cùng với bác sĩ Khương (Ảnh: BVCC).

Để xác định chính xác tình trạng, bác sĩ đã tiến hành sinh thiết vùng tổn thương. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là carcinoma tế bào gai biệt hóa trung bình, tức ung thư môi dưới.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh V.L chia sẻ: “Khi nghe kết quả của bác sĩ, tôi như chết lặng. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn nỗi lo lắng, hoang mang, thậm chí sợ hãi. Bác sĩ đã trấn an và cho biết bệnh vẫn còn trong giai đoạn có thể can thiệp triệt để nếu tiến hành điều trị sớm”.

Ca mổ bước ngoặt từ bác sĩ Nam Sài Gòn

Sau khi hội chẩn với chuyên khoa Ung bướu và thực hiện các xét nghiệm tầm soát, hình ảnh học cần thiết, các bác sĩ ghi nhận phần ung thư chưa di căn xa nên đã nhanh chóng lên phương án phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u, tạo hình lại môi để khôi phục chức năng sinh hoạt cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ Khương cùng ê-kíp đã thành công lấy sạch tổn thương ung thư và tỉ mỉ tạo hình môi dưới sao cho tự nhiên nhất, giữ được những nét biểu cảm trên gương mặt người bệnh.

Đây là một ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao, vì sai lệch chỉ vài milimet cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng khép môi, phát âm hoặc gây biến dạng. Sau ca mổ, cấu trúc môi của người bệnh được tái tạo tốt, vết mổ gọn, chức năng bảo tồn tối đa.

Những ngày tái khám sau đó, sức khỏe người đàn ông ổn định, khả năng ăn uống và nói chuyện được cải thiện tốt.

Ê-kíp bác sĩ thận trọng xử lý tổn thương và tái tạo môi dưới cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Đừng chủ quan với những vết loét kéo dài

Theo bác sĩ Khương, nhiều người chỉ nghĩ đến ung thư phổi khi nhắc đến tác hại của thuốc lá. Nhưng thực tế, hút thuốc còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư môi, khoang miệng và các bệnh lý ác tính ở đường hô hấp trên. Khói thuốc gây kích ứng mãn tính, tổn thương niêm mạc và tạo điều kiện cho tế bào ác tính hình thành.

Ung thư môi nếu trì hoãn điều trị có thể tiến triển rất nhanh, tạo ra hàng loạt nguy cơ, như: Khối u lan rộng, ăn sâu vào cơ, xương hàm, gây biến dạng khuôn mặt; tăng nguy cơ di căn hạch cổ và di căn xa, giảm khả năng điều trị triệt căn; ảnh hưởng nghiêm trọng đến ăn uống, nói chuyện và chất lượng cuộc sống.

Việc phát hiện sớm giúp người bệnh được điều trị khi tiên lượng bệnh tốt và hạn chế tối đa di chứng.

Đối với trường hợp của anh L., sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn cần theo dõi định kỳ để phát hiện sớm khả năng tái phát hoặc di căn hạch cổ. Người đàn ông được hướng dẫn chăm sóc vết mổ, giữ vệ sinh răng miệng, hạn chế rượu bia, bảo vệ môi tránh ánh nắng mạnh và ngưng hút thuốc hoàn toàn.

Nhìn chung, nếu tuân thủ tốt, tiên lượng hồi phục của bệnh nhân rất khả quan.

Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với những vết loét kéo dài, dù nhỏ nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng, cần ngưng hút thuốc càng sớm càng tốt, để giảm nguy cơ mắc ung thư môi và nhiều loại ung thư khác.

Nếu xuất hiện vết loét miệng - môi kéo dài hơn 2 tuần không lành, cần đi khám chuyên khoa ngay. Ngoài ra, nên khám răng hàm mặt và tai mũi họng định kỳ để phát hiện tổn thương sớm.