Người đàn ông Hà Nội mù mắt sau cú đánh pickleball trúng mặt

Ngày 14/5, bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) cảnh báo nhiều người bị chấn thương mắt, nguy cơ mù mắt do chơi pickleball.

Như trường hợp bệnh nhân trên, ngoài chấn thương, bệnh nhân còn bị phòi kẹt mống mắt tổ chức nội nhãn, rách giác mạc và củng mạc, viêm loét nặng.

Do tổn thương không thể phục hồi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Mắt trái của bệnh nhân bị mù vĩnh viễn.

Người bệnh cho biết, anh bị chấn thương khi đang chơi pickleball, bị bóng đập thẳng vào mắt.

Hay trường hợp của bệnh nhân N.V.H. (39 tuổi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) được đưa tới Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng sau khi chơi pickleball. Người bệnh bị đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, kết mạc cương tụ, giác mạc phù nhẹ, thị lực mắt trái chỉ thấy bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 mét.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương đánh giá, mắt trái bệnh nhân H. bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị nội khoa, thị lực có cải thiện nhưng nhãn áp tăng cao, không thể kiểm soát. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật để xử lý biến chứng tăng nhãn áp do chấn thương.

Sau phẫu thuật hạ nhãn áp, bệnh nhân phải tiếp tục tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

TS.BS Khánh Vân kiểm tra cho bệnh nhân bị chấn thương mắt khi chơi pickleball (Ảnh: Xuân Hồng).

Anh H. cho biết, anh gặp chấn thương khi đang thi đấu. Một đồng đội vụt bóng mạnh chệch hướng khiến bóng bay thẳng vào mắt trái, khiến anh đau nhức dữ dội mắt trái và nhìn mờ ngay sau đó. Anh H. mới chơi pickleball khoảng 3 tháng nay vì ban đầu cho rằng đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít nguy hiểm.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, thời gian gần đây số ca chấn thương mắt liên quan đến môn pickleball có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do bóng bay với tốc độ cao, xoáy, khoảng cách thi đấu gần, phản xạ không kịp hoặc va chạm vợt giữa người chơi.

Mắt bệnh nhân bị chấn thương do bóng đập vào (Ảnh: Xuân Hồng).

Các tổn thương tại mắt do chơi pickleball thường gặp như: trầy xước giác mạc; xuất huyết tiền phòng; đụng dập nhãn cầu; lệch hoặc vỡ thể thủy tinh; bong võng mạc; vỡ nhãn cầu; mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Vì thế, chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, người chơi pickleball nên đeo kính bảo hộ chuyên dụng cho mắt; không chủ quan với các pha bóng mạnh, bóng bật ngược.

Người có bệnh lý mắt, cận thị nặng hoặc từng phẫu thuật mắt nên khám chuyên khoa, được tư vấn kỹ trước khi chơi.

Khi bị bóng đập vào mắt, đau nhức, đỏ mắt, nhìn mờ… cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa mắt, không tự ý nhỏ thuốc hoặc chườm nóng hay chủ quan xử lý tại nhà.