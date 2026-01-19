Khoa học phát hiện uống cà phê đều đặn tốt cho sức khỏe xương

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Frontiers in Nutrition do nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Y học Cổ truyền Sơn Đông (Trung Quốc) thực hiện cho thấy, thói quen uống cà phê thường xuyên có mối liên quan với việc giảm nguy cơ mắc loãng xương.

Mối liên hệ giữa cà phê và xương

Nghiên cứu là phân tích tổng hợp bao gồm 14 nghiên cứu quan sát, với tổng cộng 562.838 người tham gia, được công bố trong giai đoạn 2008-2024.

Kết quả cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc loãng xương thấp hơn 21% so với những người không uống.

Cà phê là thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nhiều người (Ảnh: Getty).

Đây là phân tích toàn diện nhất từ trước đến nay về mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe xương, khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều quốc gia, nhiều nhóm dân số và áp dụng các phương pháp thống kê chặt chẽ.

Nhờ quy mô người tham gia lớn và thời gian theo dõi kéo dài, nghiên cứu hạn chế tối đa khả năng sai lệch do yếu tố ngẫu nhiên hay đặc thù từng quần thể trong nghiên cứu.

Loãng xương: Vấn đề sức khỏe toàn cầu

Loãng xương là một rối loạn chuyển hóa xương, đặc trưng bởi sự suy giảm mật độ và cấu trúc xương, khiến chúng trở nên dễ gãy.

Loãng xương tiến triển âm thầm qua từng năm (Ảnh: Getty).

Ước tính có khoảng 18,3% dân số toàn cầu đang mắc loãng xương. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, hơn 1,2 tỷ người trên thế giới thuộc nhóm người cao tuổi vào cuối năm 2025, căn bệnh này đang trở thành một thách thức lớn với y tế công cộng.

Loãng xương thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài, thường được phát hiện khi người bệnh gặp biến cố gãy xương. Trong đó, gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi được xem là tổn thương nghiêm trọng.

Vì sao cà phê có lợi cho xương?

Phân tích theo nhóm quần thể cho thấy, lợi ích bảo vệ xương rõ rệt hơn ở những người uống cà phê thường xuyên, với mức tiêu thụ trên một cốc mỗi ngày.

Ngược lại, nhóm uống dưới một cốc mỗi ngày không ghi nhận sự giảm nguy cơ loãng xương có ý nghĩa thống kê.

Đáng chú ý, những người thuộc nhóm có mức tiêu thụ caffeine cao có nguy cơ loãng xương thấp hơn tới 60% so với nhóm tiêu thụ thấp nhất. Kết quả nghiên cứu được củng cố bằng phương pháp phân tích di truyền.

Xương là một mô sống, liên tục tái tạo thông qua hai quá trình song song là hủy xương và tạo xương. Khi tuổi càng cao, quá trình hủy xương thường diễn ra mạnh hơn tạo xương, khiến mật độ xương suy giảm dần theo thời gian.

Trong bối cảnh đó, một số nghiên cứu cho thấy cà phê chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như polyphenol và chất chống oxy hóa, có khả năng giảm viêm và stress oxy hóa, những yếu tố được cho là góp phần thúc đẩy quá trình mất xương.

Đồng thời, các hợp chất này có thể kích thích hoạt động của tế bào tạo xương và ức chế tế bào hủy xương, từ đó giúp duy trì cân bằng chuyển hóa xương.

Theo nghiên cứu, người có mức tiêu thụ caffeine cao có nguy cơ loãng xương thấp hơn tới 60% so với nhóm tiêu thụ thấp (Ảnh: Tú Anh).

Ngoài ra, việc cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa glucose cũng được xem là cơ chế gián tiếp mang lại lợi ích.

Ngoài cà phê, nghiên cứu còn ghi nhận việc uống trà thường xuyên (trên 4 lần/tuần) cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ loãng xương.

Điều này cho thấy các đồ uống chứa polyphenol và caffeine, khi được tiêu thụ đều đặn, có thể đóng vai trò nhất định trong việc bảo vệ sức khỏe xương.

Gỡ bỏ quan niệm cũ về caffeine và loãng xương

Trước đây, caffeine từng bị cho là làm tăng thải canxi qua nước tiểu, từ đó gây hại cho xương.

Tuy nhiên, các nghiên cứu dài hạn gần đây cho thấy tác động này, nếu có, là rất nhỏ và có thể được bù đắp dễ dàng nếu khẩu phần ăn cung cấp đủ canxi.

Khi xem xét mật độ xương và nguy cơ gãy xương, bằng chứng hiện nay nghiêng về hướng lợi ích của việc uống cà phê ở mức độ vừa phải, thay vì gây hại như những lo ngại trước đây.

Không chỉ liên quan đến loãng xương, nhiều nghiên cứu trước đó còn cho thấy uống cà phê điều độ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2, một số bệnh thần kinh thoái hóa và tử vong sớm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cà phê không phải "thuốc điều trị", mà nên được xem là một phần của lối sống lành mạnh, bên cạnh chế độ ăn đủ canxi và vitamin D, vận động chịu lực thường xuyên, không hút thuốc và hạn chế rượu bia.

Do phần lớn dữ liệu đến từ các nghiên cứu quan sát, mối liên hệ được ghi nhận chưa thể khẳng định hoàn toàn quan hệ nhân quả.

Các thử nghiệm can thiệp dài hạn vẫn cần thiết để xác nhận vai trò trực tiếp của cà phê đối với mật độ xương và nguy cơ gãy xương.

Tuy vậy, với sự nhất quán của kết quả, các tác giả cho rằng bằng chứng hiện nay đủ mạnh để xem cà phê là một yếu tố có lợi cho sức khỏe xương ở đa số người trưởng thành.