Người bị gout có thể ăn bao nhiêu thịt mỗi ngày?

Bệnh gout là một dạng bệnh lý khớp bắt nguồn từ rối loạn chuyển hóa purin, khiến axit uric trong máu tăng cao và hình thành các tinh thể urat lắng đọng tại mô. Bệnh thường gây đau khớp dữ dội, kèm sưng, nóng, đỏ, khởi phát đột ngột, điển hình nhất là ở ngón chân cái.

Bàn chân của một người mắc bệnh gout (Ảnh: Awakening State).

Nếu không kiểm soát kịp thời, bệnh gout có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tổn thương thận và bệnh tim mạch. Theo thống kê của Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Viêm khớp, Bệnh cơ xương khớp và Da liễu, số người mắc gout toàn cầu đang tăng nhanh, dự báo đạt 95,8 triệu người vào năm 2050.

Theo TS.BS Trần Thị Minh Hạnh, Khoa Dinh dưỡng, người bệnh gout cần nhận diện và hạn chế các yếu tố nguy cơ như chế độ ăn nhiều thịt đỏ, hải sản, sử dụng rượu bia và tình trạng thừa cân. Tình trạng giảm chức năng thận, các bệnh lý đi kèm như đái tháo đường, tim mạch, rối loạn lipid máu… cũng làm tăng khả năng khởi phát bệnh.

Một số thuốc điều trị như lợi tiểu, corticosteroid hay thuốc kháng lao cũng có thể làm tăng nguy cơ khởi phát cơn gout cấp. Việc nhận diện sớm các yếu tố này giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Người bệnh gout nên duy trì vận động thể lực, kiểm soát cân nặng hợp lý, giảm thực phẩm giàu purin như nội tạng, thịt đỏ và hải sản. Người cân nặng dưới 50kg chỉ được ăn 100g thịt/ngày. Đối với người trên 60kg, lượng thịt ăn không quá 150g.

Bên cạnh đó, mọi người nên tăng cường các thực phẩm ít purin như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây tươi, trứng và sữa ít béo; uống đủ nước (ít nhất 2 lít/ngày) để hỗ trợ đào thải axit uric.

Ngoài ra, nên bổ sung thêm các loại thực phẩm thảo dược có chức năng đào thải axit uric trong máu ra ngoài như cherry, dâu tây, cải bẹ xanh, cam, lá sa kê.

Người bệnh nên ăn dầu oliu, dầu lạc, dầu vừng, hạn chế hoặc tránh sử dụng dầu đậu nành, dầu hạt hướng dương, các thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Ngoài ra, việc bổ sung vitamin C theo khuyến cáo cũng được đề cập như một biện pháp hỗ trợ giảm nguy cơ cơn gout cấp. Theo một nghiên cứu năm 2022 tại Mỹ, việc bổ sung vitamin C có thể giúp làm giảm khả năng mắc bệnh ở người có nồng độ axit uric cao.

Nghiên cứu đã chia các nhóm người tham gia dùng 500mg vitamin C và nhóm dùng giả dược mỗi ngày. Kết quả cho thấy, những người được uống vitamin C mỗi ngày so với dùng giả dược giảm 12% nguy cơ mắc bệnh gout.

Trước đây, gout được xem là bệnh của “người giàu”, gắn liền với chế độ ăn uống dư thừa đạm, tiêu thụ nhiều bia rượu và lối sống ít vận động. Bệnh thường gặp ở nam giới trung niên, trong độ tuổi từ 40-60. Ở nữ giới, bệnh hiếm gặp hơn và chủ yếu xuất hiện sau giai đoạn mãn kinh. Ngoài ra, bệnh còn có yếu tố di truyền và hiện nay đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.