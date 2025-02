Triệt lông mày "giải hạn" năm mới, chàng trai phải đi cấp cứu

H.X.M. (17 tuổi, quê Đồng Nai) có tuổi Hợi âm lịch, gần đây được mẹ đưa đi xem tướng đầu năm.

Sau khi xem, M. được thầy tướng số nói gặp hạn sao xấu Thái Tuế trong năm 2025. Chưa dừng lại, thầy cho biết chàng trai có chân mày mọc sát nhau, che đi ấn đường, "che cung Quan Lộc" nên dễ gặp điềm gở, vận hạn xấu. Vùng lông chân mày cần "khai mở" thì lộc mới có.

Vì sắp thi đại học, lại nghe dính sao xấu nên cả M. và mẹ đều rất lo. Do đó, theo lời thầy, M. tìm cách triệt phần lông mày giữa hai chân mày. Ban đầu, M. tự dùng dao cạo râu nhưng khoảng 4-5 ngày sau lông đã mọc lại dày và cứng hơn.

Thấy vậy, mẹ M. lên mạng mua kem tẩy lông cho con dùng. Nhưng chỉ 30 phút sau khi sử dụng, chàng trai bị kích ứng, ngứa khắp mặt, sưng phù, phải vào bệnh viện ở TPHCM cấp cứu.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Sơn Long, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, cho biết M. bị dị ứng kem tẩy lông. Nếu điều trị không kịp thời hoặc sai cách, da có thể bị viêm, nhiễm trùng, để lại sẹo xấu. Bệnh nhân được kê thuốc chống dị ứng, thuốc bôi giảm sưng, ngứa.

Sau vài giờ dùng thuốc, tình trạng mặt của M. đã cải thiện. Khi da hết dị ứng, M. được mẹ đưa tới gặp bác sĩ để làm liệu trình triệt lông vùng chân mày giữa trán bằng liệu trình 4 lần laser.

Theo bác sĩ Long, da mặt thường mỏng và nhạy cảm, nên dễ bị kích ứng với các thành phần hóa học trong kem tẩy lông. Nếu sử dụng kem vùng gần mắt rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt.

"Kem tẩy lông chỉ làm sạch lông trên bề mặt da, còn nang lông dưới da vẫn còn và sẽ tiếp tục mọc lông mới theo chu kỳ tự nhiên. Trường hợp của M. lông mày mọc khá dài và rậm, hai đầu lông mày gần chạm nhau, tuy không ảnh hưởng sức khỏe nhưng khiến em thiếu tự tin", bác sĩ chia sẻ.

Thẩm mỹ để đổi vận: Không có bằng chứng khoa học

Tương tự trường hợp trên, anh P.N.L. (33 tuổi, TPHCM) vì liên tục kinh doanh thua lỗ nên thời điểm đầu năm có xem tướng số trên mạng xã hội.

Ngay khi anh bình luận có nốt ruồi ở khóe mắt và cánh mũi, nhiều người tư vấn đây là những nốt ruồi phá tài, làm ăn dễ đổ nợ, điềm xấu..., cần phải xóa đi thì làm ăn mới khấm khá lên được.

Tin theo lời trên, anh lên mạng mua lọ dung dịch tự tẩy nốt ruồi. Ngay sau đó, cảm giác đau, nóng rát ập tới. Anh lấy đá lạnh chườm để giảm đau, nhưng vì tình trạng ngày càng nặng nề nên đã vào bệnh viện cầu cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng da cánh mũi của anh L. bị bỏng hóa chất, nghi ngờ là axit, gây viêm, nhiễm trùng, sưng đỏ. Nếu không điều trị kịp thời, viêm nhiễm có thể lan rộng tới các cấu trúc bên dưới, gây tổn thương, nhiễm trùng thậm chí mù lòa.

Anh L. được kê thuốc bôi và thuốc uống kháng viêm, giảm sưng, chờ vết thương lành lặn để thoa kem giảm thâm. Sau khi vết thương lành, bệnh nhân được tư vấn xóa nốt ruồi bằng laser CO2.

Các bác sĩ cho biết, thời điểm đầu năm mới, dịp Tết, nhu cầu xem tướng số, phong thủy của người dân tăng cao, không chỉ ở giới trẻ mà cả người trung niên.

Các tình trạng thường được người xem bói "phán" ảnh hưởng đến tướng số là nốt ruồi, bớt, sẹo, nếp nhăn ở ấn đường và trán, vùng trũng (lõm) ở trán và má, lệch mặt, cằm ngắn…

Nhiều người tin rằng thay đổi diện mạo không chỉ cải thiện ngoại hình mà còn mở ra vận may cho cả năm, nên tìm các phương pháp để thay đổi các khuyết điểm trên gương mặt.

Tuy nhiên, việc tự thẩm mỹ tại nhà như xóa nốt ruồi, xóa bớt, tẩy lông vùng mặt, hoặc đến các cơ sở trôi nổi làm đẹp có thể gây ra biến chứng tổn thương da, để lại sẹo, thâm, nhiễm trùng.

Bác sĩ cảnh báo, hiện chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định thẩm mỹ thay đổi được vận mệnh. Nếu làm đẹp an toàn, người dân nên chọn các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ thiết bị, được Bộ Y tế cấp phép, có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện.

Số trường hợp cấp cứu và tai nạn giao thông trong dịp Tết ở TPHCM giảm mạnh

Theo Sở Y tế TPHCM, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, 100% trung tâm y tế có giường bệnh, tất cả các trạm y tế địa phương và 110/135 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã cử nhân sự thường trực 24/24 để đảm bảo công tác tiếp nhận, cấp cứu người bệnh khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các bệnh viện duy trì hoạt động cập nhật dữ liệu của ứng dụng tra cứu thuốc cấp cứu, để sẵn sàng chia sẻ thuốc lẫn nhau khi có nhu cầu.

Thống kê 9 ngày nghỉ Tết, tổng số lượt khám, chữa bệnh tại các bệnh viện ở TPHCM giảm khoảng 33% so với cùng kỳ (năm 2025 là hơn 61.400 lượt, trong khi năm 2024 là hơn 93.500 lượt). Số lượt nhập viện điều trị nội trú là hơn 13.000 ca, giảm 15% so với năm 2024.

Đồng thời, số bệnh nhân tử vong nội viện (69 ca), số lượng đến khám và cấp cứu do tai nạn giao thông (1.782 lượt) và số trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, vật liệu nổ tự chế cũng giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng mừng là TPHCM không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt diễn ra trên địa bàn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM cũng không có dấu hiệu tăng bất thường so với những ngày trước nghỉ Tết. Cụ thể, TPHCM ghi nhận 227 ca mắc sởi, nghi sởi; 159 ca sốt xuất huyết; 103 ca bệnh tay chân miệng; 2 ca Covid-19.

Ngành Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khi người dân trở lại địa phương sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.