Phòng khám thẩm mỹ ở TPHCM bị xử phạt 287 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm

Ngày 6/1, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong tuần qua (từ ngày 28/12/2024 đến ngày 4/1), Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra các cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm và ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh, kinh doanh dược - thiết bị y tế.

Các quyết định xử phạt được Thanh tra Sở Y tế TPHCM ban hành liên quan đến những vi phạm như: Cơ sở không có Giấy phép hoạt động; Người hành nghề không Giấy phép hành nghề; Quy chế chuyên môn; Quảng cáo; Người chịu trách nhiệm chuyên môn nhà thuốc vắng mặt; Đăng ký lưu hành thiết bị y tế.

Trong đó, Công ty TNHH Phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ Skinbee (94 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10) bị phạt đến 287 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 4 tháng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở trong 3 tháng; đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Công ty TNHH Phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ Skinbee được xác định có hàng loạt sai phạm như:

Hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định; Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động liên quan; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Thắng, bác sĩ của phòng khám có hành vi "Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật", nên bị xử phạt 2 triệu đồng.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông (360 An Dương Vương, phường 4, quận 5) bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mỗi quyết định xử phạt 8 triệu đồng) do các hành vi sai phạm:

Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định; Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông (Ảnh: CT).

Công ty TNHH Vincare's (114 Ngô Quyền, phường 8, quận 5) bị phạt 82 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở trong thời hạn 1 tháng.

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Vincare's là: Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Công ty cổ phần Trang thiết bị kỹ thuật y tế TPHCM (252-254 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bị phạt 70 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, buộc nộp lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B do có hành vi vi phạm về đăng ký lưu hành thiết bị y tế.

Ngoài ra, trong danh sách xử phạt tuần qua của Thanh tra Sở Y tế TPHCM còn có:

Công ty TNHH Thẩm mỹ Klanis Platinum (30 Cao Thắng, phường 5, quận 3) bị phạt 4 triệu đồng; Hộ kinh doanh CLB Vật lý trị liệu Tâm An - Gò Vấp (237/96B1 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp) bị phạt 20 triệu đồng;

Công ty cổ phần phân phối THALLO (854 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10) bị phạt tiền 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng, do có hành vi vi phạm hành chính về đăng ký lưu hành thiết bị y tế.