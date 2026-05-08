Thăm bé 2 tuổi bị đánh dã man, Thứ trưởng Bộ Y tế trăn trở về "tội phạm ẩn"

Sáng 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thăm và làm việc về trường hợp cháu bé 2 tuổi tên K. bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành dã man, gây phẫn nộ dư luận thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Y tế đến giường bệnh thăm cháu bé bị bạo hành (Ảnh: Hoàng Lê).

Cháu bé bị người thân bạo hành dã man được hỗ trợ thế nào?

Báo cáo với đoàn công tác, BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé K. được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa đến trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm: Chấn thương gan, lách độ 2; chấn thương tụy độ 3; chấn thương thận độ 1; dập nát phổi hai bên.

Bé còn gãy xương cánh tay trái và phải, có nhiều vết thương cũ và mới trên khắp cơ thể, đặc biệt là vùng lưng; thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Sau khi tiếp nhận trường hợp của bé, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng tiến hành hỗ trợ khẩn cấp qua mô hình một cửa (mô hình hỗ trợ đối tượng trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, xâm hại) giúp trẻ được chăm sóc y tế, tâm lý, phối hợp cơ quan chức năng, hỗ trợ pháp lý toàn diện và kịp thời.

Sau thời gian chăm sóc tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc y tế đặc biệt và theo dõi sát tại khoa Ngoại tổng quát.

Sau thời gian được chăm sóc tích cực, bé trai đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hoàng Lê).

Qua xác minh, phía bệnh viện ghi nhận hoàn cảnh gia đình bé rất phức tạp. Bé có 2 anh trai đang được bà nội và dì nuôi dưỡng, một người anh em khác đã được cho làm con nuôi, trong khi người mẹ tiếp tục mang thai. Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người thân (như bà, dì) đã từ chối nhận nuôi bệnh nhi.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi này đã kết nối các đơn vị gồm Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở Y tế TPHCM), Trung tâm Công tác xã hội TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Công an xã Hòa Hiệp... để việc chăm sóc, hỗ trợ bé được tiến hành tốt nhất.

Hiện tại, toàn bộ chi phí điều trị, sinh hoạt phí, nhu yếu phẩm (sữa, bánh...) của bé đều do Bệnh viện Nhi đồng 1 chi trả hoàn toàn. Trong thời gian tới, dựa trên kết quả hội chẩn điều trị bước đầu, UBND xã Hòa Hiệp sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội TPHCM tiếp nhận bé.

Trung tâm này sẽ chăm sóc bé trong tối đa 3 tháng, nhằm thuận tiện cho việc tái khám định kỳ ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Giai đoạn sau đó, bé sẽ được chuyển về Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc xã hội (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển, học tập lâu dài.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ về việc hỗ trợ nạn nhân bạo hành theo quy trình "một cửa" (Ảnh: Hoàng Lê).

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, khi có trường hợp phụ nữ, bà mẹ hoặc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, quy trình "một cửa" sẽ được địa phương kích hoạt.

"Chúng tôi không mong muốn có nhiều ca bị bạo hành như cháu bé vừa qua. Nhưng nếu sự cố xảy ra, quy trình trên tạo ra cơ chế để giải quyết, hỗ trợ nạn nhân khá hiệu quả.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn bệnh viện, các khoa phòng đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cho bé. Cảm ơn Thứ trưởng Bộ Y tế đã kịp thời có mặt, đây là sự động viên rất lớn đối với cháu bé bị bạo hành nói riêng và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ở đây", ông Minh nói.

Phân nhóm nguy cơ bị bạo hành để phòng chống "tội phạm ẩn"

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, nhiều năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Nhiều chủ trương, chính sách lớn được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ trẻ em ở nước ta, được quốc tế đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế tặng quà hỗ trợ, động viên tinh thần cháu bé (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng, bạo hành trẻ em là một dạng "tội phạm ẩn" rất khó phát hiện, không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn là vấn đề chung của nhiều quốc gia trên thế giới.

Liên quan đến trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đoàn công tác đến thăm và động viên bé là giải pháp hỗ trợ trước mắt. Nhưng điều quan trọng hơn là cần có các giải pháp căn cơ, mang tính phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội để xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn. Giải pháp được nêu là tăng cường giáo dục kỹ năng nhận diện bạo hành trẻ em trong cộng đồng dân cư, đồng thời hướng đến phân loại các nhóm trẻ có nguy cơ cao.

"Nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình phân nhóm nguy cơ rất hiệu quả. Những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình phức tạp hoặc có dấu hiệu bị bạo hành sẽ được đưa vào nhóm nguy cơ cao để các bên cùng theo dõi, hỗ trợ thường xuyên và vào cuộc đồng bộ...", PGS Nguyễn Tri Thức phân tích.

Thứ trưởng nêu giải pháp phân loại các nhóm trẻ có nguy cơ cao bị bạo hành để theo dõi sát và kịp thời can thiệp (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá cao mô hình "một cửa" trong hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành đang được TPHCM triển khai. Mô hình này cho phép nhiều cơ quan cùng phối hợp xử lý, hỗ trợ trẻ từ khâu cấp cứu, điều trị y tế đến hỗ trợ tâm lý, pháp lý và chăm sóc xã hội.

Do đó, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này ra nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp người dân hiểu và kịp thời phản ánh, khi phát hiện dấu hiệu bạo hành trẻ em.

"Điều quan trọng nhất là phòng ngừa từ sớm, từ xa để trẻ em không phải trở thành nạn nhân của bạo lực. Nếu chỉ chờ sự việc xảy ra rồi mới hỗ trợ thì đó chỉ là giải pháp xử lý tình huống...", đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh.