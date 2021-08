Ngày 2/8, Hà Nội ghi nhận 159 F0, tạm phong tỏa 2 chợ đầu mối

Dân trí Ngày 2/8, cả nước ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó Hà Nội có 159 trường hợp.

Chủ tịch Hà Nội: Dịch còn phức tạp, không để dân ra ngoài thành phố

Công điện 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành gửi các cơ quan liên quan nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hà Nội hỏa tốc yêu cầu thực hiện hàng loạt biện pháp để chống dịch trên địa bàn thành phố.

Nội dung công điện nêu rõ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Trong những ngày gần đây, ngoài những trường hợp đã phát hiện qua sàng lọc khi có triệu chứng của virus SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở, mất vị giác…. tiếp tục xuất hiện một số chùm ca bệnh phức tạp, tốc độ lây lan nhanh có nguồn gốc từ các vùng dịch khác trở về Thủ đô.

Nhằm sớm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các biện pháp, nhiệm vụ cụ thể phòng, chống dịch theo đúng các văn bản đã ban hành; thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị 17 phải nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Xem thêm tại đây.

Tìm người liên quan công ty thực phẩm có 20 F0

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội có liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ: 82/651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội kể từ ngày 14/7 - 1/8. Người đến và giao dịch với công ty tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số: 0969.082.115 - 0949.396.115.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người liên quan công ty thực phẩm có 20 F0 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Như đã đưa tin, 20 trường hợp là người làm cùng Công ty thực phẩm Thanh Nga, có địa chỉ tại ngõ 651 Minh Khai, Hai Bà Trưng có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với TTYT Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai có khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu.

Để phục vụ công tác chống dịch, CDC Hà Nội cũng đề nghị tất cả người dân trên địa bàn khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường/xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-19. Xem thêm tại đây.

5% tổng ca mắc là trẻ dưới 5 tuổi

Cùng với số ca mắc Covid-19 gia tăng, tỉ lệ trẻ em nhiễm SARS-CoV-2 cũng tăng theo.

Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số trẻ em mắc Covid-19 tại thành phố trong đợt dịch này cũng đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể.

Trong đợt dịch Covid-19 đang xảy ra tại Việt Nam, nhiều trẻ em mắc bệnh phải đi cách ly, điều trị (Ảnh: Hải Long).

Từ 5/7 tới 30/7/2021, có tới khoảng 5% tổng số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội là trẻ từ 0-5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước ở nước ta. Hầu hết trẻ mắc đều do lây nhiễm trong hộ gia đình, tuy nhiên, cũng có thể do biến chủng Delta dễ lây nhiễm cho trẻ em. Điều may mắn là hầu hết trẻ mắc Covid-19 đều thuộc nhóm không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ.

Trên thế giới, số trẻ mắc Covid-19 cũng có xu hướng tăng lên. Tại nhiều quốc gia Đông Nam Á thời gian qua ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, tỷ lệ tử vong tiếp tục gia tăng. Xem thêm tại đây.

Tạm phong tỏa 2 chợ đầu mối

Sáng 2/8, trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 23h ngày 1/8, chính quyền đã quyết định phong tỏa tạm thời chợ đầu mối Minh Khai, 136 đường Cầu Diễn, sau khi tại đây ghi nhận một ca nghi nhiễm là hộ kinh doanh tại đây.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại chợ Phùng Khoang (Ảnh: Lê Thắng).

"Chúng tôi đã phong tỏa chợ đầu mối Minh Khai cho đến khi có thông báo mới, đồng thời lực lượng chức năng cũng phun khử khuẩn toàn bộ chợ. Các hộ kinh doanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt... phải báo ngay cho trạm y tế phường nơi cư trú", vị đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm nói.

Tại quận Nam Từ Liêm, ngày 1/8, chính quyền phong tỏa tạm thời chợ đầu mối và chợ dân sinh Phùng Khoang, phường Trung Văn, để lấy 536 mẫu xét nghiệm cho tiểu thương.

"Trong ngày hôm qua (1/8), chúng tôi đã tiến hành phong tỏa tạm thời cả 2 khu vực chợ. Dự kiến trong hôm nay sẽ phong tỏa toàn bộ chợ Phùng Khoang vì trong các mẫu xét nghiệm, đã có mẫu nghi ngờ dương tính", một lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm nói với PV Dân trí. Xem thêm tại đây.

