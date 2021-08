Tối 2/8: Hơn 4.200 ca Covid-19, Hà Nội 159 ca mới trong ngày

Dân trí Bộ Y tế cho biết, tối 2/8, Việt Nam ghi nhận 4.254 ca Covid-19. Tính chung trong ngày, cả nước có 7.455 ca Covid-19, trong đó 2.344 ca cộng đồng. Tại TPHCM có 4.264 ca, Hà Nội có 159 ca mắc mới.

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 2/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (2.267), Bình Dương (453), Long An (445), Khánh Hòa (286), Đồng Nai (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Hà Nội (113), Cần Thơ (102), Đồng Tháp (66), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Đắk Lắk (14), Nghệ An (13), Hậu Giang (11), Bình Phước (8 ), Bình Định (7), Hà Tĩnh (7), Sơn La (6), Gia Lai (6), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên - Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Kiên Giang (1) trong đó có 1.368 ca trong cộng đồng.

Tính chung trong ngày 2/8, cả nước ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (4.264), Bình Dương (949), Long An (445), Đồng Nai (380), Khánh Hòa (286), Cần Thơ (221), Hà Nội (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Bình Thuận (46), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Bình Định (21), Nghệ An (21), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Kiên Giang (18), An Giang (17), Đắk Lắk (14), Ninh Bình (13), Đắk Nông (12), Hậu Giang (11), Hà Tĩnh (10), Thanh Hóa (9), Bình Phước (8 ), Gia Lai (7), Sơn La (6), Thừa Thiên Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Lâm Đồng (2), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Hưng Yên (1) trong đó có 2.344 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều 2/8, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm trong đó có 2.272 ca nhập cảnh và 159.489 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình; 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.808 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 46.965 ca.

Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 436 ca; Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 14 ca.

Ngày 2/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo bổ sung 389 (1307-1695) ca tử vong tại 4 tỉnh, thành phố như sau:

- Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/7-2/8: 354 ca

- Tại Bình Dương từ ngày 17-24/7: 25 ca

- Tại Đồng Nai từ ngày 29/7-2/8: 6 ca

- Tại Long An từ ngày 31/7-2/8: 4 ca

Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 6.415.219 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều.

Hồng Hải