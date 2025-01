"Mr Lee" bị bắt vì bêu xấu xúc phạm giám đốc bệnh viện thẩm mỹ, là ai?

Bắt "Mr Lee" xúc phạm giám đốc bệnh viện thẩm mỹ

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh (SN 1990, ngụ TP Thủ Đức, được biết đến với biệt danh "Mr Lee") về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Trước đó, bà L.T.H.N. (SN 1986, Tổng giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn TPHCM) có đơn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM (PA05), tố cáo Tịnh đăng nhiều bài viết, phát ngôn sai sự thật về bà trên các mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok.

Đối tượng Trương Thanh Tịnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo bà N., các nội dung nêu trên mang tính xúc phạm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự, uy tín và tinh thần, gây thiệt hại về vật chất trong công việc thường ngày của bà.

Sau khi nhận đơn, cơ quan chức năng đã có quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để điều tra sự việc.

Tại cơ quan công an, Trương Thanh Tịnh đã thừa nhận việc đăng tải thông tin không có kiểm chứng trên mạng. Cụ thể, thông tin "99% ở Việt Nam thẩm mỹ viện không có bằng cấp, không đủ giấy phép đủ điều kiện để phẫu thuật…" do Tịnh đăng tải là tự tìm hiểu trên mạng xã hội và chưa được kiểm chứng.

Còn thông tin về hoạt động tại bệnh viện thẩm mỹ của bà L.T.H.N. do Tịnh nghe kể lại và suy diễn chủ quan, chứ không trực tiếp chứng kiến.

Đối tượng này còn cho biết thêm, bản thân chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động dịch vụ thẩm mỹ, chưa được đào tạo qua trường lớp về dịch vụ khám chữa bệnh, nhưng đã lôi kéo người khác đến sử dụng dịch vụ này.

Chuyên gia thẩm mỹ "đểu" thách thức cơ quan chức năng

Trước đó, phóng viên Dân trí từng nhiều lần thông tin việc "Mr Lee" bị phát hiện sai phạm trong hoạt động thẩm mỹ. Và cũng nhiều lần, đối tượng này dù bị phạt nhưng vẫn tái diễn sai phạm, thậm chí còn có hành vi thách thức cơ quan chức năng.

Tháng 9/2023, nhận thông tin phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TPHCM (PC06) cùng các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra đột xuất căn nhà có biển "Mr Lee" tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức).

Căn nhà nơi "mr Lee" hành nghề thẩm mỹ trái phép (Ảnh: SYT).

Qua đó, Thanh tra phát hiện "Mr Lee" vừa thực hiện xong kỹ thuật nâng mũi chỉ thẩm mỹ cho 1 khách hàng và đang tư vấn cho những khách hàng khác. Người này không xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và các giấy tờ pháp lý về hoạt động thẩm mỹ.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện, "Mr Lee" thường đăng tải quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ trái phép, có hình ảnh bản thân thực hiện thẩm mỹ cho khách hàng trên trang facebook "Thẩm mỹ Mr Lee - Bình Dương". Ngoài ra qua tìm hiểu, người này còn đăng tải các nội dung tương tự ở nhiều kênh Youtube.

Sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản kiểm tra y tế, yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã mời Trần Thanh Tịnh đến làm việc 2 lần, tuy nhiên đối tượng này đều không hợp tác.

Trước hành vi thách thức của Tịnh, Thanh tra Sở Y tế đã có văn bản gửi đến UBND TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức, đề nghị phối hợp để xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định pháp luật.

"Mr Lee" làm việc với cơ quan chức năng, sau khi bị bắt quả tang sai phạm (Ảnh: SYT).

Đóng tiền phạt xong vẫn ngang nhiên tái phạm

Tháng 10/2023, Trương Thanh Tịnh đã bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh không phép.

Với các sai phạm trên, cơ sở của "Mr Lee" bị đình chỉ hoạt động không phép, đồng thời bị phạt số tiền hơn 115 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi đóng tiền phạt, Trương Thanh Tịnh vẫn "ngựa quen đường cũ", khi tiếp tục bị phát hiện hành nghề thẩm mỹ "chui".

Cụ thể, ngày 15/11/2023, khi kiểm tra đột xuất căn nhà của "Mr Lee", Thanh tra Sở Y tế TPHCM, Công an TPHCM lại phát hiện đối tượng này và vợ là bà Nguyễn Thị Thương phẫu thuật nâng mũi, tiêm filler trái phép cho khách hàng.

Một khách hàng tên T. cho biết, bà được ông Tịnh hẹn đến nâng mũi với tổng chi phí 19 triệu đồng, đã chuyển tiền cọc 1 triệu đồng vào ngày 25/10/2024. Làm việc với cơ quan chức năng, "Mr Lee" thừa nhận có sự việc trên.

Trương Thanh Tịnh bị hô biến thành "chuyên gia căng chỉ" trong một hội thảo tổ chức trái phép (Ảnh: SYT).

Đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông Tịnh ngưng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, sau đó ban hành quyết định xử phạt hành chính "Mr Lee" số tiền 30 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của người này và cơ sở.

Đến cuối tháng 1/2024, khi kiểm tra đột xuất tầng 3 một căn nhà ở quận 10, cơ quan chức năng phát hiện một hội thảo mang tên "KBIT's Vietnam member meeting - Cập nhật công nghệ chống lão hóa xu hướng 2024" diễn ra trái phép. Trong hội thảo này, "Mr Lee" lại xuất hiện để chia sẻ kỹ thuật xóa nọng cằm.