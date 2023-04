Ngày 17/4: Số mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng lên hơn 1.000 ca

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 17/4, cả nước ghi nhận 1.031 ca mắc Covid-19 mới, nhiều hơn 315 ca so với con số công bố ngày hôm qua.

Số ca mắc thực tế có thể cao hơn do đa số ca mắc không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, người dân không thực hiện xét nghiệm hoặc không khai báo nên hệ thống giám sát gặp khó khăn trong việc nắm bắt được thông tin đầy đủ.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.532.103 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình điều trị, theo Bộ Y tế, trong ngày có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 14 bệnh nhân phải thở oxy, trong đó 12 trường hợp phải thở oxy qua mặt nạ, 2 ca phải thở HFNC.

Trong ngày 16/4, nước ta cũng không ghi nhận ca tử vong nào. Đến nay đã hơn 3 tháng liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta tính đến nay là hơn 43.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 16/4, có 159 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai.

Một số nhóm có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh cần tập trung ưu tiên bảo vệ. Trong đó bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai.

Người dân cần thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.