Ngày 16/4: Thêm 716 ca Covid-19, 38 người phải thở oxy

Bộ Y tế cho biết, ngày 16/4, nước ta ghi nhận 716 ca mắc Covid-19 mới, giảm 59 ca so với ngày hôm qua.

Theo thống kê, trong 7 ngày qua (từ ngày 9/4 đến ngày 15/4), cả nước đã ghi nhận 2.653 ca mắc Covid-19 mới, trung bình 379 ca mắc mới/ngày. Trong khi các tuần trước đó, số mắc Covid-19 mỗi ngày chỉ vài ca, cao nhất cũng chỉ vài chục ca/ngày (tuy nhiên rất ít ngày số ca mắc ở con số vài chục).

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.531.072 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình điều trị, theo Bộ Y tế, trong ngày có 50 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đáng chú ý số bệnh nhân phải thở oxy là 38 ca (nhiều hơn 28 ca so với báo cáo ngày 15/4). Trong số này, có 36 trường hợp phải thở oxy qua mặt nạ, 2 ca phải thở HFNC.

Trong ngày 15/4, nước ta cũng không ghi nhận ca tử vong nào. Đến nay đã hơn 3 tháng liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta tính đến nay là hơn 43.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 15/4, có 179 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Việt Nam hiện tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch Covid-19 với hình thức quản lý bền vững. Bộ Y tế đã và đang theo dõi chặt chẽ tình hình, không để bị động trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh. Đồng thời phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức trong nước, quốc tế thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình nhằm chủ động có các điều chỉnh phù hợp.