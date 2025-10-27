Bị di chứng do gãy xương cánh tay lâu năm có phục hồi hoàn toàn?

Anh N.V.Hậu gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống, nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Tôi có người nhà bị di chứng sau gãy xương cánh tay 20 năm. Khi đó, do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ được điều trị tạm thời. Hiện tại, tôi muốn đưa anh đi chữa trị triệt để vì tay anh vẫn cử động yếu và co cứng bất thường.

Xin hỏi bác sĩ, những trường hợp bị di chứng sau gãy xương lâu năm có thể điều trị phục hồi không? Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn hiện có những phương án nào giúp phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân như anh tôi?”

Dưới đây là phần trả lời của BS.CKII Huỳnh Đặng Thanh Sơn - Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Di chứng sau gãy xương là tình trạng không hiếm, thường gặp ở những người từng điều trị nhưng chưa triệt để hoặc cố định xương không đúng kỹ thuật. Sau khi xương liền, người bệnh có thể gặp các vấn đề như biến dạng chi, hạn chế vận động, cứng khớp, co rút cơ hoặc đau mạn tính.

Trường hợp người nhà của bạn không phải là hiếm. Sau nhiều năm, dù xương đã liền nhưng tay yếu, co cứng hay biến dạng nhẹ, vẫn có thể cải thiện được. Với sự phát triển của các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện nay, đa số trường hợp di chứng lâu năm vẫn có thể cải thiện đáng kể, thậm chí phục hồi gần như bình thường nếu được đánh giá và điều trị đúng hướng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh sẽ được bác sĩ khám lâm sàng, chụp X-quang, CT hoặc MRI để xác định chính xác vị trí và mức độ tổn thương. Dựa vào kết quả, bác sĩ sẽ lựa chọn phương án phù hợp như phẫu thuật chỉnh hình lại xương, giải phóng mô sẹo, tái tạo khớp hoặc kết hợp kỹ thuật vi phẫu tạo hình tái tạo mô mềm nếu cần thiết.

Sau phẫu thuật, người bệnh được kết hợp điều trị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng chuyên sâu để lấy lại sức mạnh cơ và tầm vận động. Việc phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa giúp người bệnh tối ưu hiệu quả phục hồi, hạn chế tái phát và nâng cao chất lượng sống.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong một ca phẫu thuật hồi phục chức năng xương cánh tay cho bệnh nhân.

Điều quan trọng là người bệnh không nên nghĩ đã quá lâu thì không thể điều trị, vì càng được đánh giá sớm, cơ hội phục hồi chức năng càng cao.