Nature's Way Super Brand Day quy tụ các chuyên gia, KOL ngành mẹ bé trên Tiktok

Nature's Way Super Brand Day là chương trình được triển khai dựa trên thực trạng chung, khi nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa coi trọng việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cho con. Trong khi đó, theo Báo cáo của Bộ Y tế năm 2023, hơn 50% trẻ em Việt Nam thiếu vi chất dinh dưỡng như vitamin A, B1, C, D và sắt trong chế độ ăn hàng ngày. Điều này cho thấy rằng, các bữa ăn hiện nay chưa cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng so với tốc độ phát triển nhanh chóng của trẻ.

Hơn nữa, cơ thể và trí não của trẻ phát triển với tốc độ nhanh trong những năm đầu đời. Thiếu hụt vi chất có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như suy dinh dưỡng, chậm phát triển trí tuệ và thể chất, cũng như hệ miễn dịch suy giảm. Trẻ em thiếu vi chất thường có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, kém tập trung và hiệu suất học tập giảm.

Trẻ thiếu vi chất gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến sự phát triển.

Nature's Way Super Brand Day được triển khai với mục tiêu giúp phụ huynh Việt có cái nhìn chính xác hơn về tầm quan trọng của việc bổ sung vi chất cho trẻ nhỏ, từ đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, của các bậc phụ huynh về việc sử dụng vi chất đúng và đủ cho trẻ em, đồng thời, hình thành nên thói quen bổ sung vi chất dinh dưỡng hợp lý để giúp con được chăm sóc đúng, đủ và phát triển toàn diện.

Nature's Way Super Brand Day với chủ đề "Đúng và đủ, vì một thế hệ thông minh và khỏe mạnh hơn" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5/9 đến ngày 7/9/2024.

Nature's Way Super Brand Day là chương trình được tổ chức trên Tiktok từ ngày 5/9 đến ngày 7/9 với chủ đề "Đúng và đủ, vì một thế hệ thông minh và khỏe mạnh hơn".

Chương trình do Nature's Way triển khai với sự đồng hành của Tiktok Shop và có sự tham gia của hàng chục chuyên gia như PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai; bác sĩ Trần Đức Cung - Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt; bác sĩ Đàm Quang Chính - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang; bác sĩ "bỉm sữa" Đoàn Hải Đăng… Ngoài ra còn có các KOL trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng mẹ và bé, như Mr Pew Pew, Michi Baby, Suri Store, Olive Pharma, Mẹ Sam, Xuân Quỳnh, Gia Đình Gấu Bé Tí, Mẹ bé Marso, Mẹ bé Rofi…

Các KOL sẽ tham gia chương trình Nature's Way Super Brand Day.

Vào ngày 5, 6, 7/9, các KOL đồng thời livestream trên kênh tiktok của họ để lan tỏa thông điệp về việc bổ sung đúng và đủ vi chất cho trẻ. Đồng thời, các KOL cũng sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng Việt các sản phẩm của Nature's Way. Với sự hỗ trợ của Tiktok shop, người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm chất lượng, chính hãng của Nature's Way với giá tốt.

Ông Nguyễn Trung Dũng - CEO Nature's Way Việt Nam - chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn trẻ em Việt Nam sử dụng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, trong đó có Nature's Way, hỗ trợ trẻ có một nền tảng phát triển tốt. Với sự hỗ trợ từ Tiktok Shop cùng sự đồng hành của các chuyên gia, KOL, mong rằng chiến dịch Super Brand Day của chúng tôi sẽ thành công và mang nhiều giá trị đến cho cộng đồng".

Nature's Way triển khai chương trình roadshow (trình diễn trên đường phố) để quảng bá về sự kiện.

Cũng theo chia sẻ từ ông Nguyễn Trung Dũng, bên cạnh việc cung cấp các thông tin kiến thức cũng như bán hàng, Super Brand Day còn triển khai hoạt động cộng đồng.

Cụ thể, cứ 100 sản phẩm Nature's Way Gummies được bán ra, nhãn hàng sẽ trích một lọ sản phẩm để đưa vào quỹ "Gummies hạnh phúc", gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc em nhỏ ở các vùng miền xa xôi, dân tộc thiểu số chưa có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm Nature's Way.

Nature's Way Super Brand Day sẽ góp phần mang các sản phẩm tốt đến với các bạn nhỏ khó khăn.

Đơn vị phân phối sản phẩm Nature's Way chính hãng tại Việt Nam: Công ty cổ phần Master Bee

Website: https://natureswayvietnam.vn

Fanpage: Nature's Way Việt Nam

Điện thoại: 1900 636 911 - (024) 7303 3911